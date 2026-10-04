Mezi oběťmi sobotního izraelského útoku v Gaze jsou čtyři ženy včetně křesťanek, píší média

Zdroje agentur AFP a Reuters tvrdí, že mezi pěti oběťmi sobotního izraelského úderu na obytnou budovu ve městě Gaza jsou muž a čtyři ženy, včetně dvou pravoslavných křesťanek. Izraelská armáda v sobotu večer úder potvrdila s tím, že útok mířil na vysoce postaveného člena teroristického hnutí Hamás Alího Ámúdího. Armáda stále prověřuje, zda byl Ámúdí při úderu zabit nebo zraněn.
Mluvčí civilní obrany v Pásmu Gazy Mahmúd Basal prohlásil, že v sobotu časně ráno zasáhly dvě rakety jeden byt, přičemž poškozena byla celá budova. Nemocnice Šifá po tomto útoku ve čtvrti Rimál přijala pět těl obětí a několik zraněných. Mezi zabitými byly dvě ženy a jejich dvě dcery. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
V kostele svatého Porfyria se později na pohřbu 56leté Majsá Abú Daúdové a její 36leté dcery Mary sešli smuteční hosté. Mezi nimi byl i příbuzný obětí Iháb Ajjád. „Neházeli jsme kameny, neodpalovali jsme rakety. Když některé naše dítě drží kámen, označí ho za teroristu, za vraha. Přitom oni mají ty nejmocnější zbraně a všechno ničí,“ řekl Ajjád agentuře AFP, přičemž poukázal na izraelskou armádu.
V Pásmu Gazy žije podle AFP přibližně tisíc křesťanů, převážně pravoslavných. V říjnu 2023 při izraelském vzdušném úderu na kostel svatého Porfyria zahynulo osmnáct palestinských křesťanů. Kostel z dvanáctého století se nachází ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza a patří řecké pravoslavné církvi.
Izraelská armáda provádí v Pásmu Gazy údery navzdory příměří z října 2025, přičemž tvrdí, že teroristické hnutí Hamás se v rozporu s tímto příměřím přezbrojuje a provádí útoky. Hamás popírá, že by se snažil provádět útoky a obnovovat svůj arzenál a z porušování příměří naopak viní Izrael.
Spojenými státy prosazené příměří mělo vést k postupnému stažení izraelské armády z obsazených oblastí Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu. Vyjednavači však dosud nedosáhli shody ohledně podmínek obou procesů.
Agentura WAFA uvedla, že od vyhlášení příměří zahynulo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví nejméně 1445 Palestinců. Izraelská armáda podle agentury Reuters uvádí, že v témže období tam zemřeli čtyři její vojáci.