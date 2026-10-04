V lotyšských parlamentních volbách vede premiérova Sjednocená kandidátka

Volební komise v Lotyšsku pokračují ve sčítání hlasů, které voliči odevzdali v tamních parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků vede Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse se ziskem 37 procent hlasů. Sečteno je zhruba 58 procent okrsků, sčítání hlasů zpozdily administrativní potíže.
Na průběžném druhém místě figuruje se ziskem dvanácti procent strana Lotyšsko na prvním místě následovaná Národní aliancí s devíti procenty, následuje osmiprocentní koalice Svrchovaná moc/Mladí Lotyši.
Podle veřejnoprávní stanice LSM by se přes pětiprocentní hranici měl dostat také Svaz zelených a zemědělců, jemuž hranici zvolitelnosti předpovídal také exit poll. Nyní má podporu 6,6 procenta voličů. Za ním následují Progresivci se 6,1 procenta a strana Nová jednota s 5,7 procenta.
Žádné další strany zatím pětiprocentní hranici nepřekračují. Zbývá však ještě sečíst značný počet hlasů, takže se pořadí může změnit. Lotyšská média píší, že prezident Edgars Rinkevičs nejspíš pověří Kulbergse sestavením nové vlády.
Debata o staronové koalici
Podoba možné vlády je teprve předmětem jednání, nicméně podle dosavadních výsledků voleb by koalici mohly složit stejné strany, které v zemi dosud vládly – Spojená kandidátka, Národní aliance, Nová jednota a Svaz zelených a zemědělců.
Sčítání hlasů trvá déle, než se původně očekávalo. Ačkoli Ústřední volební komise (CVK) předpokládala, že sčítání hlasů ve volbách do parlamentu začne ve 22:00 – tedy dvě hodiny po sobotním uzavření volebních místností ve 20 hodin, proces se o více než dvě hodiny opozdil. Důvodem byla nutnost ověřit a anulovat hlasy odevzdané v předstihu voliči, kteří následně změnili názor.
Předseda CVK Maris Zviedris vysvětlil, že zahájení sčítání zdrželo i vyhledávání případných opakovaných hlasů v elektronickém registru voličů. Podle údajů CVK změnilo svou volbu více než 650 lidí.