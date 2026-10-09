Rusové zabíjeli v Záporoží a v západoukrajinském Ivano-Frankivsku

Ruská armáda v pátek ráno podnikla šest úderů na Záporoží a zasáhla obytnou čtvrť. Jeden muž zemřel, informoval úřadující šéf regionální vojenské správy Mychajlo Semikin. Jeden člověk zahynul také při ruském útoku v Ivano-Frankivsku v západní části Ukrajiny. Drony druhou noc po sobě zasáhly datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks (Yandex).
Podle webu Ukrajinska pravda svrhlo ruské letectvo na Záporoží letecké pumy KAB. Semikin uvedl, že kromě jedné oběti na životě je po útoku pět zraněných včetně jednoho dítěte. Zveřejnil fotografie poničeného bytu a budovy vzdělávací instituce.
U Buči u Kyjeva tři lidé utrpěli zranění, když ruská armáda zasáhla sklad, informovala Státní služba pro mimořádné situace (DSNS).
Ukrajinská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 114 ruských dronů ze 136, oznámilo v pravidelném hlášení letectvo napadené země. Rusko podle něho zasáhlo osm míst, na dalších sedmi se zřítily trosky sestřelených nepilotovaných letounů.
Útok na ruský chemický podnik a datové centrum
Ruskem napadená Ukrajina se brání a podniká odvetné útoky na ruském území, které cílí zpravidla na vojenské a průmyslové objekty důležité pro vedení války a její financování, například ropné rafinerie.
Gubernátor Tverské oblasti Vitalij Koroljov tvrdí, že při ukrajinském dronovém náletu vznikl požár v továrně ve vsi Redkino. Nikomu ze zaměstnanců se podle něj nic nestalo, protože byli včas evakuováni. Koroljov podle BBC neupřesnil, o jaký podnik šlo, ale například ruskojazyčný telegramový kanál Astra uvádí, že zasažený byl výzkumný podnik, který vyrábí chemikálie. Ukrajinská média tvrdí, že se v něm vyrábějí složky paliva do některých řízených střel, přísady do nafty a kerosinu.
Gubernátor Kalužské oblasti Vladislav Šapša tvrdí, že protivzdušná obrana nad několika okresy včetně Kalugy zneškodnila šestadvacet ukrajinských dronů. Devět lidí podle něj utrpělo zranění, pět z nich skončilo v nemocnici. Podle Šapši ukrajinské drony zaútočily na blíže neurčenou infrastrukturu v Kaluze. Kromě toho tvrdí, že poškozené jsou i domy.
Jandeks oznámil, že drony zasáhly v Kaluze jeho datové centrum a několik jeho modulů je zcela mimo provoz. U některých služeb může docházet k výpadkům, upozornila firma. V noci na čtvrtek ukrajinské drony zaútočily na datové centrum Jandeksu v Rjazaňské oblasti. Šlo o první ukrajinský útok na takový cíl. Ruské ministerstvo obrany v uplynulých týdnech opakovaně hlásilo, že zasáhlo datová centra na Ukrajině.
Krizový štáb v ruské Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou pak podle ruskojazyčné služby BBC tvrdí, že tam granát zasáhl rodinný dům a že v něm zemřel manželský pár a další čtyři lidé jsou zranění. Místní úřady tvrdí, že šlo o ukrajinský útok.
Ukrajina uvádí, že neútočí na ruské civilní cíle. Z tvrzení ruských úřadů není vždy zřejmé, zda oběti, zranění či škody na civilním majetku nejsou následkem jiných událostí než přímých ukrajinských útoků, například pádu trosek ukrajinských zbraní sestřelených ruskou protivzdušnou obranou.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v uplynulých hodinách zneškodnila 505 ukrajinských dronů. Sestřelovala je v asi dvaceti regionech a nad Černým a Azovským mořem. Moskva nikdy neuvádí celkový počet útočících dronů.