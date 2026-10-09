„Arabské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, The New Arab, The Middle East Eye, Deutsche Welle, CNN

Nová vojenská aliance Saúdské Arábie, Pákistánu a Turecka přechází od rétoriky k akci. Islámábád už vyslal do Saúdské Arábie vojáky a Ankara poskytuje zemi ohrožené útoky proíránských džihádistů hútíů zbraně i zpravodajskou a logistickou podporu. Nasazení dalších sil však musí schválit turecký parlament. Otázka přímého zapojení spojenců z paktu z Mekky do bojů v Jemenu zůstává otevřená. Totální porážku hútíů experti neočekávají.

Íránem podporovaní šíitští povstalci v Jemenu v posledních dnech pokračovali v přeshraničních útocích a smrtících úderech na saúdskoarabské mezinárodní letiště Abhá nedaleko hranic a na letiště krále Chálida v hlavním městě Rijádu.

Kvůli eskalaci konfliktu se Islámábád a Rijád společně s Tureckem před pár dny dohodly na urychleném nasazení sil v Saúdské Arábii v rámci srpnové smlouvy o vzájemné obraně, která obsahuje podobné ustanovení o kolektivní obraně jako NATO.

Pakt má pomoci odstrašit nepřítele. Podle žebříčku vojenské síly Global Firepower mají Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko dohromady přibližně 1,4 milionu aktivních vojáků, 3400 vojenských letadel, 6000 tanků a více než 340 námořních prostředků.

Zkušený generál v čele aliance

Do čela aliance byl nedávno jmenován pákistánský generálporučík ve výslužbě Naumán Mahmúd, který má za sebou desítky let vojenských, zpravodajských a strategických zkušeností. V minulosti nový generální tajemník působil v problémových regionech Pákistánu jako Balúčistán a Varízistán.

„Pákistánské síly už tam (v Saúdské Arábii) jsou. To mohu prozradit,“ sdělil generálporučík Ahmed Šaríf Čaudhrí ve středečním rozhovoru pro americkou stanici CNN. Detaily však podle něj podléhají utajení.

Islámábád udržuje v blízkovýchodním království vojenskou přítomnost již po celá desetiletí, uvedl Čaudhrí a označil závazek k zajištění bezpečnosti Saúdské Arábie za „absolutní“.

„Podle důvěryhodných zpráv tam působí tisíce vojáků, stíhací letka, protivzdušná obrana a vojenští poradci, přičemž nejnovější informace hovoří také o zapojení pákistánských letadel do útoků proti hútíům,“ informoval blízkovýchodní zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Billboardy s paktem z Mekky v Pákistánu
Zdroj: Reuters/Akhtar Soomro

Pákistánské balancování

Postavit se na obranu Saúdské Arábie je nicméně pro Pákistán složitý úkol, protože od doby, kdy USA a Izrael zahájily válku s Teheránem, hraje klíčovou roli v mediaci mezi Íránem, svým sousedem a podporovatelem hútíů na jedné straně, a Washingtonem na straně druhé, podotýká CNN.

V roce 2015 pákistánský parlament hlasoval proti vyslání vojsk na pomoc Rijádu v rámci dřívějších bojů s jemenskými džihádisty. Čaudhrí proto v této souvislosti zdůraznil, že Pákistán stále usiluje o dohodu o ukončení války mezi Spojenými státy a Teheránem.

Zda se nyní Islámábád zapojí nebo už zapojil do operací v Jemenu, odmítl sdělit. „Kdykoli dojde k vojenskému konfliktu, žádná zúčastněná země nezačne zveřejňovat, jak a kde hodlá své síly použít,“ řekl a dodal, že jakékoli zapojení bude mít „obranný charakter“.

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Podpis obranné dohody mezi Tureckem, Saúdskou Arábií a Pákistánem (7. srpna 2026)

Agentura Reuters minulý týden informovala, že Pákistán poslal do jemenského přístavního města Aden čtyři letadla plná zbraní pro vládu podporovanou Saúdskou Arábií. Západní úředník v Perském zálivu sdělil serveru Middle East Eye, že pákistánský personál je již nasazen v jižním Jemenu.

Experti řekli listu The New Arab, že Islámábád by se mohl soustředit na teritoriální obranu a vojenskou podporu uvnitř Saúdské Arábie, zatímco Turecko by se mohlo soustředit spíše na protivzdušnou obranu, námořní dohled a dodávky dronů.

Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé
Pohled na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu, archivní snímek

Zbraně a logistická podpora z Ankary

Turecko, které je členem NATO, se v regionu prezentuje jako rival Izraele. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ale dříve zdůraznil, že pakt by neměl být vnímán jako aliance namířená proti Íránu, Izraeli nebo jakékoli jiné zemi. V rozhovoru pro Newsweek uvedl, že dohoda je založena na článku 51 Charty OSN, který uznává právo na sebeobranu.

„Turecko zatím neposlalo bojové jednotky, poskytuje však zbraně, zpravodajské a průzkumné informace, logistickou a plánovací podporu, operátory dronů a specialisty na protivzdušnou obranu,“ uvedl Papadopulos.

Vlivný turecký úředník řekl webu Middle East Eye, že Ankara chce Rijádu poslat další vybavení, techniku, záchranné týmy a doprovodné bojové síly. Jiný turecký představitel uvedl, že Ankara plánuje umístit vojenské síly alespoň na jedné velitelské základně, a to výhradně za účelem poskytování obranné podpory království.

Očekává se, že turecká armáda pomůže chránit západní část saúdskoarabského ropovodu Východ-Západ a přispěje k obraně Rijádu a svatých měst. Hútíové nicméně popřeli, že by chtěli zaútočit na Mekku či Medinu.

Turečtí vojáci
Zdroj: Umit Bektas/Reuters

Ratifikace dohody v tureckém parlamentu

Dohoda o vojenském výcviku mezi Saúdskou Arábií a Tureckem z roku 2010 umožňuje Ankaře nasadit omezené síly v království pro technické účely. Další nasazení vojáků by však podle turecké ústavy vyžadovalo schválení parlamentu. Ten by měl záležitost řešit v příštích dnech.

„Ankara může bez ratifikace pokračovat v dodávkách zbraní, zpravodajské, logistické a technické pomoci, ale vyslání regulérních bojových jednotek by bez parlamentního souhlasu bylo problematické. Proto si na to vláda počká,“ myslí si Papadopulos.

„Pak navíc musí parlament ještě schválit příslušnou misi. To už by ale kabinet mohl obejít, protože turecká ústava připouští výjimku pro vojenské mise vyplývající z platné mezinárodní smlouvy,“ dodal zpravodaj.

V Rijádu jednali 25. září 2026 vojenští představitelé Saúdské Arábie, Turecka a Pákistánu
Zdroj: Turecké ministerstvo obrany via Reuters

Obavy z přímého zapojení do války v Jemenu vyjádřila hlavně turecká opozice. „Jak může být takzvaná dohoda z Mekky o společné obraně platná a implementovaná, aniž by byla předložena ke schválení tureckému parlamentu?“ ptal se Namik Tan, poslanec ze sociálnědemokratické strany Jeni Parti a bývalý turecký velvyslanec v Izraeli a Spojených státech.

Turecký admirál ve výslužbě Janki Bagcioglu zase varoval, že „riziko, že se turecké síly a obchodní plavidla spojená s Tureckem stanou terčem útoků hútíů, by nemělo být přehlíženo“.

Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsaly obrannou dohodu
Recep Tayyip Erdogan, Muhammad bin Salmán a Šahbáz Šaríf, 7. srpna 2026

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan poznamenal, že na stole nejsou jen vojenské možnosti. „Diskutovali jsme také o tom, co by se dalo udělat pro vyřešení problému mírovou cestou a dialogem,“ uvedl po pondělní schůzce v Rijádu.

„Turecko vstoupí do hry ve prospěch Saúdské Arábie. Čas ukáže, zda bude tato intervence přímá, či nepřímá. Turecko nicméně nechce v tomto období zůstat neutrální vůči útokům na Saúdskou Arábii, protože tato aliance, jak je zřejmé, vyvolala obavy jak v Izraeli, tak v Íránu,“ uvedl pro New Arab profesor mezinárodních vztahů Ufuk Necat Tasci z Univerzity Canakkale Onsekiz Mart.

Srovnání s NATO drhne

Podle odborníka na bezpečnost Andrease Kriega z King's College London jde v každém případě o zlom ve vývoji aliance. „Nyní bych Mekský pakt označil spíše za operativní než primárně deklaratorní. Klíčovým vývojem není jen to, že se tři vlády odvolaly na kolektivní obranu. Jde o to, že Turecko a Pákistán mění svůj vojenský postoj v reakci na útoky na Saúdskou Arábii a zavázaly se k nasazení dříve dohodnutých kapacit,“ řekl pro New Arab Krieg s tím, že takový posun musel nastat, pokud měla mít dohoda jakýkoli odstrašující účinek.

„Dohodu bych popsal jako formulaci článku 5 (NATO) bez infrastruktury článku 5,“ poznamenal dále expert. NATO rozvíjí po dekády integrované vojenské velení, společné doktríny a plánování, což se s dva měsíce starou aliancí nedá srovnávat.

„Toto je smysluplná aktivace, ale spíše se jedná o operacionalizaci flexibilní aliance než o vytvoření jednotné válečné struktury,“ míní Krieg. Jemen označil za jakousi „operační laboratoř“.

Rijád se dohodl s Turky a Pákistánci na nasazení vojsk v Saúdské Arábii kvůli Jemenu
Dým je vidět nad jemenským hlavním městem Saná (snímek z 4. října 2026)

Ofenziva „Úsvit Jemenu“

Rijád postupně zesiluje svou podporu nově ohlášené vojenské kampani „Úsvit Jemenu“ jemenské sunnitské mezinárodně uznávané vlády, která oznámila, že si klade za cíl dobýt zpět hlavní město Saná. To ovládli šíitští islamisté před více než dekádou spolu s velkou částí severu země.

Saúdská Arábie podle regionálního zdroje citovaného agenturou AFP v současnosti nepřistoupí na příměří, dokud jemenská vláda nezíská zpět všechna ztracená území. Zdroj také AFP sdělil, že Rijád nehodlá ustoupit tomu, co považuje za „vojenské vydírání“ ze strany povstalců.

Jemenské vládní síly v posledních dnech oznámily pokrok v oblastech v blízkosti strategicky důležitého průlivu Báb al-Mandab podél jemenského pobřeží Rudého moře, nad kterým hútíové minulý měsíc získali faktickou kontrolu.

Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Podporovatelé hútíů, ilustrační snímek

Úplná porážka hútíů není příliš reálná

Silnější podpora obrany Saúdské Arábie ze strany Pákistánu a Turecka před drony a raketami může pomoci Rijádu účinněji podporovat protihútíjské síly. Oznámení o nasazení sil má také značnou symbolickou váhu, míní analytici. Podle expertů ale nelze očekávat okamžité dopady na situaci v Jemenu, kde v posledních týdnech opustilo domovy přes dvě stě tisíc lidí.

„Aliance může výrazně posílit ochranu saúdských letišť, ropných zařízení a hranic a zvýšit cenu hútíjských útoků, ale úplné vojenské poražení hútíů nepovažuji za reálné. Přežili více než deset let bombardování, jsou zakořeněni v obtížném terénu a disponují mobilními raketami, drony i íránskou podporou,“ upozornil Papadopulos.

Realistickým cílem je podle zpravodaje ubránit saúdskou infrastrukturu a vytlačit hútíe od Báb al-Mandabu. „Trvalé řešení (ale) bude vyžadovat politickou dohodu uvnitř Jemenu,“ soudí Papadopulos.

Analytik Hišám al-Umajsí, expert na konflikt v Jemenu působící ve Washingtonu, řekl stanici Deutsche Welle, že „základním kamenem narativu a burcujícím mottem hútíů je již léta boj proti domnělým vnějším nepřátelům“. Vzhledem k tomu by se přítomnost cizích pozemních vojsk v zemi nejen obrátila proti nim, ale také by upevnila místní koalice hútíů a podnítila jejich náborové kampaně, varoval expert.

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Tábor pro vysídlené v guvernorátu Lahidž v Jemenu

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