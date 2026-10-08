Pro kamion uvázlý pod mostem v Praze vyjede vyprošťovací tank

Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné. Médiím to sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výši škod zatím hasiči neuvedli. Nikdo se při nehodě nezranil.
Řezáč ve středu před 22:00 oznámil, že hasiči zajistili uniklé provozní kapaliny a plánuje se vyproštění. Později uvedl, že budou muset během čtvrtka nasadit vyprošťovací tank. „Vozidlo zůstává na místě, ani pomocí vyprošťovací techniky se nepodařilo zaklíněné vozidlo vyprostit,“ popsal. Frekventovaná Vídeňská ulice byla podle posledních informací hasičů ve směru z centra uzavřená.