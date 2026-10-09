I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas


9. 10. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do Česka a v Černoučku na Litoměřicku krátce před 15:00 odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, přiznal v pátek Pavel.

Prezident svou ohlášenou neúčast ve volbách kvůli zahraniční dovolené označil za chybu úsudku. „Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít také,“ řekl.

Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu, napsal prezident na síti X. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ dodal.

Pavel se nezúčastní komunálních voleb
Prezident Petr Pavel

Aktuální volby podle Pavla dávají lidem možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v jejich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. „Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí,“ doplnil. Obecní volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají v pátek a v sobotu.

Kritiku Pavel vnímá zčásti jako oprávněnou

V Černoučku Pavel řekl, že kritiku za neúčast ve volbách vnímá zčásti jako oprávněnou, zčásti jako trochu hysterii. „Na druhou stranu jsem rád, že jsem mohl dát jasně najevo, o co mi jde a na čem mi záleží,“ zdůraznil. Trápilo ho, že nebyl způsob, jak by mohl z dovolené volit, podotkl. Řešení se nakonec našlo, byť bylo technicky náročné, dodal s tím, že na dovolenou se vrací.

Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad Pavlovou neúčastí u voleb
Prezident Petr Pavel

Pavel odjel na dovolenou minulý pátek. Prezident svou dovolenou zahájil na rallye v Maroku, automobilový jezdec Martin Prokop z akce minulý pátek večer na svém facebooku zveřejnil fotografii s hlavou státu. Podle Deníku N odjel Pavel na dovolenou na motocyklech. V pracovním programu má prezident pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

Pavla za jeho ohlášenou neúčast u volebních uren kritizovali zástupci vládních i opozičních stran. Prezident termín komunálních voleb formálně stanovil v červnu. Na rozdíl od předchozích voleb neměl na výběr, protože podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a sobotu prvního úplného říjnového týdne.

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Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Politici Pavlovo nynější rozhodnutí kvitují

Předseda opoziční SPD a šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v reakci na Pavlův návrat uvedl, že každý z vysokých ústavních činitelů by se měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Podle Okamury je proto dobře, že prezident po mediálním tlaku změnil názor a vrátil se z dovolené k volbám.

Rozhodnutí Pavla ocenil i předseda ODS Martin Kupka. Je to správné a silné gesto, míní.

„Prezident se zachoval správně. Sám uznal, že udělal chybu, a postavil se k tomu čelem. Chybovat může každý, ale ne každý má odvahu si to přiznat a napravit to. A právě toho si vážím,“ napsal předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Pavel udělal dobře, že nakonec hlasoval, soudí politologové

Komentáře ke kroku prezidenta přidali i politologové. Podle Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) bylo prezidentovo rozhodnutí očekávatelné zejména kvůli vyhrocené, místy až hysterické debatě. „Je to asi dobré řešení a myslím si, že je dobře, že tak prezident učinil,“ uvedl. Připomněl také, že Pavel své rozhodnutí zdůvodnil a řekl, že ho celá záležitost mrzela. „Asi to není nic, kvůli čemu by měla kritika přetrvávat, chybovat je lidské,“ míní politolog.

Prezident i jeho tým si podle Davida Jágra z FSV UK nakonec uvědomili, jak velkou politickou chybu udělali. „Prezident Pavel v sobě naštěstí nakonec našel politickou odvahu chybu napravit, čímž si může získat snadno ztracené sympatie zase rychle zpátky,“ domnívá se. Připomněl, že veřejnost dokáže politikům odpustit i mnohem závažnější prohřešky, například podezření z korupčních jednání či podvodů. Symbolické záležitosti tohoto typu však podle něj často silně rezonují a zůstávají dlouho v paměti.

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Volební urny

Jágr zároveň považuje za nešťastné, že debata o prezidentově původně plánované neúčasti ve volbách zastínila řadu důležitějších témat. „Hlas pana prezidenta pro obec Černouček podstatný nebude, pro tuto zemi ale rozhodně ano,“ dodal.

Také podle Milana Školníka z České zemědělské univerzity v Praze je dobře, že hlava státu šla příkladem a ve volbách hlasovala. Předchozí události však podle něj mohly negativně ovlivnit důvěru v instituci prezidenta, která se jinak těší většinové popularitě. „Je to nepochybně i velkým ponaučením jak pro prezidenta, tak pro hradní tým,“ podotkl.

Školník zároveň upozornil, že představitelé státu musí svou veřejnou funkci zohledňovat i při soukromých aktivitách. „Pokud zastáváte politické či přímo státnické funkce, je to na 24 hodin po celé funkční období a je třeba na to myslet i při soukromých aktivitách,“ dodal.

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