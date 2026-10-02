Pavel se nezúčastní komunálních voleb

Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí.
Automobilový jezdec Martin Prokop v pátek večer na svém facebooku napsal, že Petr Pavel navštívil rallye v Maroku, a zveřejnil fotografii s hlavou státu. „Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal Prokop.
Rallye v Maroku se koná od 28. září do 3. října. Podle Deníku N odjel Pavel na dovolenou na motocyklech. „Ano, bohužel se voleb účastnit nebude kvůli naplánované dovolené na motocyklech,“ napsal redakci nejmenovaný vysoký státní zdroj.
Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle Hradu odjel v pátek 2. října, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
Podle dostupných informací se některého druhu voleb nezúčastnil ve funkci prezidenta Česka jen Miloš Zeman. Šlo o druhé kolo senátních voleb v říjnu 2020. Zeman to zdůvodnil tím, že v jeho obvodu nepostoupil jím preferovaný kandidát, tehdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
Pavel podle odboru komunikace zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky (KPR). „Cestuje mimo členskou zemi Evropské unie, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje KPR konkrétní místa,“ dodal Hrad.
Politolog Jan Kubáček nepokládá prezidentovu neúčast u obecních voleb za nic fatálního. „Ale je to trochu nešťastné. Protože si vždycky hlavy státu už od Václava Havla, ale řekněme si už od dob Tomáše Garrigua Masaryka, zakládaly na tom, že šly k volbám, demonstrativně, manifestačně, zvaly k volbám, zdůrazňovaly tu důležitost,“ sdělil.
Komunální volby a první kolo senátních voleb bude 9. a 10. října. Prezident formálně stanovil termín v červnu, na rozdíl od předchozích voleb neměl na výběr, neboť podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musí konat vždy v pátek a v sobotu prvního úplného říjnového týdne.
Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad jen uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.