VideoZáchranáři nově nabízejí podporu lidem, kteří poskytli první pomoc


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí Záchranná služba Středočeského kraje – tři její členové zatím uskutečnili přibližně dvě stě podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc.

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