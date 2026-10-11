VideoBral jsem to jako test, zda mě voliči chtějí v celostátní politice, říká Grolich


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„Senátní volby byly měřítkem toho, zda mě v celostátní politice voliči chtějí, a jsem rád, že mě tam poslali takto raketově, s tak silným mandátem,“ řekl v Interview ČT24 předseda opoziční KDU-ČSL a nově i senátor Jan Grolich. Do konce roku 2028 by chtěl mít dohodnuté, jak budou lidovci kandidovat ve sněmovních volbách 2029. „Kdybychom tam šli s nynějšími preferencemi (2,5 procenta podle nejnovějšího průzkumu STEM), tak bych to bral jako neúspěch a do jednání o koaliční spolupráci bychom šli ve slabé pozici.“ Chtěl by takovou pozici, aby některá koaliční strana byla slabší, či aby při neuzavření koalice mohla jít KDU-ČSL do voleb sama. V pořadu moderovaném Jiřím Václavkem též řekl, že jeho „noví lidovci“ chtějí přinést hospodářskou kompetenci, proto na začátku příštího roku představí hospodářskou strategii. Dodal, že u jiných strategií mu chybí vize toho, jak má Česko fungovat – a být vnímáno i v zahraničí – po ekonomické stránce za deset patnáct let.

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VideoBral jsem to jako test, zda mě voliči chtějí v celostátní politice, říká Grolich

„Senátní volby byly měřítkem toho, zda mě v celostátní politice voliči chtějí, a jsem rád, že mě tam poslali takto raketově, s tak silným mandátem,“ řekl v Interview ČT24 předseda opoziční KDU-ČSL a nově i senátor Jan Grolich. Do konce roku 2028 by chtěl mít dohodnuté, jak budou lidovci kandidovat ve sněmovních volbách 2029. „Kdybychom tam šli s nynějšími preferencemi (2,5 procenta podle nejnovějšího průzkumu STEM), tak bych to bral jako neúspěch a do jednání o koaliční spolupráci bychom šli ve slabé pozici.“ Chtěl by takovou pozici, aby některá koaliční strana byla slabší, či aby při neuzavření koalice mohla jít KDU-ČSL do voleb sama. V pořadu moderovaném Jiřím Václavkem též řekl, že jeho „noví lidovci“ chtějí přinést hospodářskou kompetenci, proto na začátku příštího roku představí hospodářskou strategii. Dodal, že u jiných strategií mu chybí vize toho, jak má Česko fungovat – a být vnímáno i v zahraničí – po ekonomické stránce za deset patnáct let.
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