„Senátní volby byly měřítkem toho, zda mě v celostátní politice voliči chtějí, a jsem rád, že mě tam poslali takto raketově, s tak silným mandátem,“ řekl v Interview ČT24 předseda opoziční KDU-ČSL a nově i senátor Jan Grolich. Do konce roku 2028 by chtěl mít dohodnuté, jak budou lidovci kandidovat ve sněmovních volbách 2029. „Kdybychom tam šli s nynějšími preferencemi (2,5 procenta podle nejnovějšího průzkumu STEM), tak bych to bral jako neúspěch a do jednání o koaliční spolupráci bychom šli ve slabé pozici.“ Chtěl by takovou pozici, aby některá koaliční strana byla slabší, či aby při neuzavření koalice mohla jít KDU-ČSL do voleb sama. V pořadu moderovaném Jiřím Václavkem též řekl, že jeho „noví lidovci“ chtějí přinést hospodářskou kompetenci, proto na začátku příštího roku představí hospodářskou strategii. Dodal, že u jiných strategií mu chybí vize toho, jak má Česko fungovat – a být vnímáno i v zahraničí – po ekonomické stránce za deset patnáct let.
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16:33před 13 mminutami
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V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN
V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a jeho dosavadní dva koaliční partneři – uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci, a hnutí STAN, oznámil to večer médiím na narychlo svolaném brífinku volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzycký. V devítičlenné radě města bude mít ANO většinu pěti křesel a Zarzycký zůstane primátorem. STAN bude mít tři křesla a uskupení Pro Plzeň s lidovci jedno. Prvním náměstkem Zarzyckého bude lídr STAN Aleš Tolar.
VideoBral jsem to jako test, zda mě voliči chtějí v celostátní politice, říká Grolich
„Senátní volby byly měřítkem toho, zda mě v celostátní politice voliči chtějí, a jsem rád, že mě tam poslali takto raketově, s tak silným mandátem,“ řekl v Interview ČT24 předseda opoziční KDU-ČSL a nově i senátor Jan Grolich. Do konce roku 2028 by chtěl mít dohodnuté, jak budou lidovci kandidovat ve sněmovních volbách 2029. „Kdybychom tam šli s nynějšími preferencemi (2,5 procenta podle nejnovějšího průzkumu STEM), tak bych to bral jako neúspěch a do jednání o koaliční spolupráci bychom šli ve slabé pozici.“ Chtěl by takovou pozici, aby některá koaliční strana byla slabší, či aby při neuzavření koalice mohla jít KDU-ČSL do voleb sama. V pořadu moderovaném Jiřím Václavkem též řekl, že jeho „noví lidovci“ chtějí přinést hospodářskou kompetenci, proto na začátku příštího roku představí hospodářskou strategii. Dodal, že u jiných strategií mu chybí vize toho, jak má Česko fungovat – a být vnímáno i v zahraničí – po ekonomické stránce za deset patnáct let.
Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu
Dohoda o koalici v hlavním městě by měla být hotová v listopadu, řekl v Nedělní debatě v České televizi pražský lídr hnutí STAN Petr Hlaváček. Předsedou zastupitelského klubu STAN v Praze je Michal Biskup, místopředsedkyní Hana Novotná. Hlaváček uvedl, že se v neděli krátce sešel s jedničkou SPOLU Tomášem Portlíkem (ODS), oficiální jednání však bude v pondělí, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Portlík v neděli řekl, že STAN má jako vítěz voleb v metropoli právo mít primátora.
Analýza: Praha přinesla těsné vítězství Starostů a neúspěch ANO
Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy skončily těsným vítězstvím hnutí Starostové a nezávislí. Jen o jeden procentní bod za nimi skončila koalice ODS a TOP 09. Naopak hnutí ANO skončilo pod svými očekáváními. Ve volbách do pražského zastupitelstva zasednou ještě zástupci SPOLU pro Prahu, Prahy sobě a Piráti. Téma rozebral analytik ČT Kamil Švec.
Trumpova dohoda o ruské naftě podle Havlíčka ceny nesníží
Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh nebude mít podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) vliv na ceny. Havlíček se v pořadu Partie na CNN Prima News shodl s předsedou ODS Martinem Kupkou a místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem na tom, že do budoucna je nutné pracovat na soběstačnosti Evropy tak, aby nebyla závislá na jednom zdroji fosilních paliv.
Antiprogram ve volbách nefungoval, míní Urbanová. Jen značka ANO nestačí, uznal Nacher
Výsledky komunálních voleb bere hnutí STAN s pokorou, řekla v Nedělní debatě místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová. Cílem je podle ní do budoucna předběhnout v preferencích hnutí ANO. Jeho poslanec Patrik Nacher je s výsledky spokojený, až na některá velká města. Podle něj se v nich ukázalo, že nestačí jen značka hnutí ANO, ale je třeba taky nabídnout zkušené politiky. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
Na Žďársku se o Senát utkají Šmarda (za Volt) s Klementem (KDU-ČSL), který postoupil o pouhý hlas
Do druhého kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou postoupil bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda (za Volt) a dosavadní senátor Josef Klement (KDU-ČSL), který postoupil o jediný hlas. Šmarda získal 27,6 procenta hlasů, Klement 25,62 procenta, stejně jako Radek Černý (ODS). Klement nicméně získal 11 373 hlasů a Černý 11 372. Voleb se zúčastnilo 50,14 procenta voličů.
V Havířově a Frýdku-Místku už domluvili vládnoucí koalice
V Havířově na Karvinsku, který je druhým největším moravskoslezským městem, vznikne koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Frýdek-Místek povede koalice Naše Město F-M a Společně pro Frýdek-Místek. Jednání různých koalic o tom, kdo bude vládnout, se rozběhla i na dalších místech.
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