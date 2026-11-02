Trumpovy spory s Kanadou dopadají před volbami na obyvatele Michiganu

Volby do Kongresu mohou ovlivnit některé nepopulární kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jako jsou třeba jeho spory se sousední Kanadou. Zhoršující se vztahy se severním sousedem těžce nesou například lidé v Michiganu, kde je americko-kanadská ekonomika vzájemně provázaná. Tamní republikáni se proto snaží od prezidentových kroků v této oblasti distancovat. Pokud Trumpova politika zůstane delší dobu bez změny, může to ohrozit na 180 tisíc kanadských pracovních míst. Politici v Ottawě však mají podporu společnosti, aby nátlaku z USA neustupovali, a negativa pociťují lidé na obou stranách hranice.
VideoTrumpovy spory s Kanadou dopadají před volbami na obyvatele Michiganu
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