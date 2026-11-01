Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák. Autorovi české populární hudby, který napsal například texty k populárním písničkám, jako jsou Holky z naší školky či Duhová víla, bylo 85 let. Zemřel v neděli v Praze, uvedl jeho syn Přemysl Žák. Hudebník spolupracoval také s Hanou Hegerovou, Helenou Vondráčkovou, Marií Rottrovou či Karlem Černochem.
Pavel Žák se narodil 28. srpna 1941 v Rychnově nad Kněžnou. Absolvent AMU v Praze v oboru harmonie a skladby poté působil jako učitel a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze. Spolupracoval s Jaroslavem Jakoubkem, společně vytvořili několik písní například pro Karla Hálu, Hanu Hegerovou či Evu Olmerovou.
Na svém kontě má od roku 1963 podle svých slov přes 1300 písňových textů. Jako textař spolupracoval s mnoha hudebními autory, například Karlem Vágnerem, Zdeňkem Mertou či Alešem Sigmundem. Psal texty především pro Hanu Zagorovou, Petra Rezka, dvojici Stanislav Hložek-Petr Kotvald a Karla Černocha.
Píseň o mé zemi, kterou napsal s Karlem Černochem, získala roku 1969 Zlatou Bratislavskou lyru. „Byla vnímána jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následně ji komunistická cenzura zakázala a Černoch čelil zákazu vystupování. Pavel Žák byl kvůli tomu propuštěn z Československého rozhlasu,“ uvedla v tiskové zprávě jeho rodina.
U některých skladeb je rovněž autorem hudby, sám žánr označoval jako pop-šanson. Hudbu psal i pro televizní filmy a inscenace.
Dramaturgie či básně
Žák byl mimo jiné dramaturgem a zvukovým režisérem na Světové výstavě 1967 v Montrealu a autorem, hudebním režisérem a scenáristou několika pořadů Československého rozhlasu, jako byly Houpačka, Koncert Mikrofóra, Junior 30 a Junior večerník.
Uplatnil se také v literárně-dramatické a hudební redakci pořadů pro děti a mládež v Československé televizi a je autorem básnických sbírek pro děti i dospělé Žákajda a Kalamajky.
V roce 2021 Žák obdržel medaili Za zásluhy za přínos kultuře a umění od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. K jeho osmdesátinám vydal Supraphon šestidiskový průřez tvorbou. Jubilejní komplet zahrnuje tvorbu z let 1967 až 2014.