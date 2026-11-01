Hosté Nedělní debaty rozebírají střety vlády a opozice ve sněmovně, jednací řád a funkčnost parlamentu. Dostat by se měli i k tématu změny financování České televize a Českého rozhlasu či vyjednávání o koalicích ve městech. Pozvání do diskuse moderované Janou Peroutkovou přijali předsedkyně poslaneckých klubů ANO Taťána Malá a STAN Michaela Šebelová, místopředsedkyně sněmovního klubu Pirátů Kateřina Stojanová a šéf klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
Politickou diskusi doplňuje panel expertů moderovaný Danielem Takáčem. Pozvání přijali komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší, redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček, sociolog Ivan Gabal a analytik Kantar CZ Pavel Ranocha.
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