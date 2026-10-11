Trumpova dohoda o ruské naftě podle Havlíčka ceny nesníží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh nebude mít podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) vliv na ceny. Havlíček se v pořadu Partie na CNN Prima News shodl s předsedou ODS Martinem Kupkou a místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem na tom, že do budoucna je nutné pracovat na soběstačnosti Evropy tak, aby nebyla závislá na jednom zdroji fosilních paliv.

Havlíček řekl, že neví, co Trump dohodou sleduje. „Nebude to mít vliv na cenu, to je realita v současné době,“ uvedl. Také experti uvádějí, že dopad dohody na ceny bude maximálně jen drobný.

Podle Havlíčka je navíc dost možné, že dohoda nakonec platit nebude, což by u Trumpa nebylo neobvyklé. Vadí mu, že Spojené státy nepostupovaly po dohodě s Evropou. „Jestli tady existuje nějaký euroamerický val, mělo by se před něčím takovým sednout za jeden stůl a všechno vyjednat,“ řekl.

Havlíček chce posilovat soběstačnost Evropy tak, aby nebyla závislá na dodávkách z Ruska, ale ani z USA či Kataru. Vlček vybídl k hledání politické shody ohledně závislosti na dovozu fosilních paliv. „My sami si musíme sednout k jednomu stolu a říct si, že snížení této závislosti je bytostně v našem zájmu,“ uvedl. Nutné je podle něj také posilovat obranyschopnost.

Trump tvrdí, že s Putinem dohodl dodávky nafty
Donald Trump 9. října 2026

Kupka považuje Trumpův krok za jednoznačnou chybu, na kterou musí Evropa reagovat sebevědomě. Varoval, že kdokoliv dříve ustupoval autoritářským režimům, vždy na to sám doplatil. Trump podle něj dohodu uzavřel jako předvolební krok. „Snaží se uklidnit americkou společnost, která je na fosilních palivech a dopravě závislá jako na pupeční šňůře,“ míní. Krok je to nešťastný a nahrává agresivnímu Rusku, dodal.

Místopředseda vládní SPD Radim Fiala mírný dopad na ceny očekává. „Hlavně si tím (Trump) zajistí, že ty fosilní paliva v USA nedojdou,“ uvedl. Trumpova dohoda s Putinem předpokládá okamžité dodání tří set tisíc tun nafty na americký a světový trh, tedy 2,25 milionu barelů. Denní spotřeba USA je ale 3,6 milionu barelů. Trump tvrdí, že Rusko pak „v krátké době“ dodá další miliony tun. V Rusku ale platí restrikce na export nafty, protože jí má samo nedostatek a pohonné hmoty dováží.

Podle Fialy se velmoci jako USA a Rusko vždy dohodnou. Místopředseda SPD míní, že pokud Evropa po případném konci ruské války proti Ukrajině nebude odebírat levné ruské energie, nebude konkurenceschopná na světových trzích.

Zrada Ukrajiny, Evropy i vlastní bezpečnosti, zní po Trumpově dohodě s Putinem o naftě
Ilustrační snímek

Ceny zvýšila americká válka proti Íránu, Trump se snaží svalit vinu na Ukrajinu

Trump oznámil dohodu s Moskvou v pátek. Americký prezident v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie a tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února a která ceny energií na světovém trhu vyhnala vzhůru. Trump se tak snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, poznamenala agentura Reuters.

Ruskem napadená Ukrajina údery na ruské rafinerie hájí a uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat její válku, která zabíjí ukrajinské civilisty a ničí infrastrukturu včetně energetické. Kromě toho Kyjev opakovaně uvádí, že je připraven omezit útoky na ruský energetický sektor, pokud Moskva přistoupí ke stejnému kroku.

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