Demokratičtí lídři v Senátu kritizují Trumpovu dohodu s Putinem o naftě


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským vládcem Vladimirem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení v čele s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalém ujednání s „vrahounským diktátorem“. Trump v pátek oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh.

„Oznámení prezidenta Trumpa, že Spojené státy na šest měsíců povolí globální nákupy ruského dieselu, je naprostou zradou Ukrajiny, našich evropských spojenců a americké národní bezpečnosti,“ uvádí prohlášení vedení senátních demokratů. K prohlášení se připojily vedle Schumera také nejvýše postavená demokratka v senátním zahraničním výboru Jeanne Shaheenová a nejvýše postavená demokratka senátního bankovního výboru Elizabeth Warrenová.

Demokratičtí lídři uvádějí, že Trumpovo rozpoutání války s Íránem zdražilo pohonné hmoty všem Američanům a že prezident se nyní „snaží uklidit svůj binec zoufalými dohodami s vrahounským diktátorem“. Trumpově vládě vyčítají, že se místo spolupráce s Evropany, na které enormní ceny paliv rovněž dolehly, obrátila na jejich největší bezpečnostní hrozbu – Rusko. „V zoufalé snaze zachránit Trumpovy politické vyhlídky prodala Ukrajinu,“ poznamenali o kroku americké vlády.

Demokratičtí představitelé dále uvedli, že Trump musí ukončit válku s Íránem místo financování ruské válečné mašinerie. „Putin reaguje jen na sílu, což znamená ostře zakročit proti Rusku a těm, co umožňují jeho válku proti Ukrajině,“ dodali.

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Kritika prezidenta přichází i od některých republikánů

Trumpa kritizují i někteří republikáni. Reuters zmínil kongresmana Dona Bacona, podle kterého je čas naopak uplatnit další sankce, které nedávno Kongres USA schválil. „A ne odměňovat diktátora tím, že mu dáte do rukou více peněz, zatímco on dále útočí a zabíjí ukrajinské civilisty,“ uvedl.

Proti Trumpovu rozhodnutí se ostře postavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země od února 2022 čelí plnohodnotné ruské invazi. Ten v pátek na síti X napsal, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle Zelenského ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.

Ukrajinský prezident také zdůraznil, že vůči Rusku je třeba tvrdost a že je třeba uvést do praxe odsouhlasené sankce podle amerického zákona, který je odkazem zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Smyslem balíku sankcí je dostat Rusko pod tlak, a tím ho přinutit ukončit válku.

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Ropné vrty

Trump v pátek oznámil, že se s Putinem dohodl na okamžitých dodávkách více než 300 tisíc tun ruské nafty na americký a světový trh. V následujících měsících mají následovat ještě větší dodávky. Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty do Spojených států i na světový trh. Podle něj to bude mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.

Americký prezident v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Zároveň odmítá, že by za růst cen mohla mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Kyjev údery na ruské rafinerie hájí s tím, že se snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi. Ukrajina opakovaně uvádí, že je připravena omezit útoky na ruský energetický sektor, pokud Rusko přistoupí ke stejnému kroku.

Růst cen pohonných hmot připsal šéf Bílého domu také demokratům, kteří podle něj uzavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie. Trumpova Republikánská strana přitom v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny.

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Ilustrační foto

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