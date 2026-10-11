Na konferenci Forum 2000 ocenili disidenty a organizaci z Myanmaru

Laureáty letošní ceny mezinárodní konference Forum 2000 za odvahu a odpovědnost jsou tři myanmarští disidenti Tajzar San, Nan Lin a Htet Mjat Aung. Spolu s nimi cenu získala koalice sdružující tamní opoziční hnutí Koordinační orgán generální stávky (GSCB). Vyhlášením večer začalo v Praze setkání více než osmi set hostů ze sto zemí světa, je mezi nimi několik současných a bývalých prezidentů, dvou držitelů Nobelovy ceny za mír a dalších politiků, diplomatů či aktivistů.
V Myanmaru přes pět let zuří občanská válka mezi rebely a armádou. „Lékař Tajzar San se po vojenském převratu stal jednou z tváří nezávislého odporu. Nan Lin pokračuje v organizování občanského odporu navzdory hrozbě zatčení. Htet Mjat Aung byl za pokojné protesty odsouzen k 37 letům vězení,“ uvedl při vyhlášení předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
Ocenění cenu nemohli převzít osobně, jeden je ve vězení a dva by se po vycestování zřejmě nemohli vrátit zpět. „Od prvních dnů vojenského převratu v únoru 2021 jednali rozhodně. Nejenže se účastnili protestů, ale také je utvářeli a vedli,“ uvedl ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal. „Společně se tito tři stali klíčovými hybateli širšího hnutí Spring Revolution a inspirovali k masové účasti lidi napříč Myanmarem,“ dodal.
„Zkušenosti Ukrajiny, Běloruska, Íránu, Myanmaru a dalších zemí nám připomínají, že demokratická solidarita nemůže končit na našich hranicích,“ řekl Vystrčil. Odvaha podle něj znamená jednat navzdory strachu ze ztráty práce, domova či vlastní svobody. „Odvážní lidé proto nesmí být pouze předmětem našeho obdivu nebo našeho potlesku. Musí být pro nás závazkem, že nesmíme nechat takové lidi samotné a bez podpory,“ dodal.
Občanská válka ve zhruba 55milionovém Myanmaru vypukla po vojenském převratu v únoru 2021, při němž armáda sesadila demokraticky zvolenou vládu vedenou Do Aun Schan Su Ťij. Kvůli konfliktu přišlo o život přibližně 100 tisíc lidí a více než 3,5 milionu dalších muselo opustit své domovy.
Hosty Fora 2000 i Walesa nebo Cichanouská
Konference Forum 2000 v Praze pokračuje do úterý. Mezi oznámenými hosty je například bývalý polský prezident Lech Walesa, slovenská expremiérka Iveta Radičová nebo představitelka běloruské demokratické opozice Svjatlana Cichanouská.
Ta v projevu uvedla, že autoritářské režimy si vzájemně pomáhají přežít. „V našem případě (ruský vládce Vladimir) Putin podporuje (běloruského vládce Alexandra) Lukašenka. Lukašenko pomáhá vojenské juntě v Myanmaru. Írán a Severní Korea dodávají Rusku zbraně pro jeho válku proti Ukrajině. Učí se jeden od druhého. Jak potlačovat odpor, jak manipulovat volbami, obcházet sankce a umlčovat odpůrce,“ uvedla.
Stejně tak se podle ní musí demokraté učit jeden od druhého. „Jak posilovat naše instituce, jak čelit propagandě, jak hnát diktátory k odpovědnosti a jak se připravit na změnu, až přijde. A jsem si jistá, že přijde, protože všechny diktatury se nakonec zhroutí, když to nikdo nečeká,“ dodala.
U zrodu konference stál v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, jehož nedožité devadesáté narozeniny letošní ročník připomíná. Jejím cílem bylo poskytnout prostor osobnostem z různých oborů k analýze výzev nového tisíciletí.
Demokracie dnes podle Vystrčila čelí nejen otevřenému tlaku a vojenské agresi, ale také zneužívání dezinformací nebo moderních technologií. „Václav Havel připomínal, že autoritářský systém nestojí pouze na síle a moci vládců, ale že stojí zejména na strachu, lhostejnosti a rezignaci lidí, kteří uvěří, že jednotlivec nic nezmění,“ dodal předseda Senátu.