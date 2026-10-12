Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford

Královská švédská akademie věd v pondělí oznámila nové nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Stali se jimi Robert Hall a Michael Woodford. Ocenění získali za „mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace“, oznámila akademie. Skončilo tak vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění po týdnu, kdy byli postupně zveřejňováni držitelé Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a většina oceněných jsou Američané. Oficiální název zní Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela.
Pouze třikrát získala cenu žena, v roce 2009 Američanka Elinor Ostromová, v roce 2019 Francouzka Esther Duflová a v roce 2023 Američanka Claudia Goldinová.
Loni Nobelovu cenu za ekonomii obdržel Američan Joel Mokyr, Francouz Philippe Aghion a Kanaďan Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Mokyr a Howitt působí na univerzitách ve Spojených státech a Aghion na univerzitách ve Francii a Británii.
Prognózy na vítěze
Datově analytická společnost Clarivate letos dávala největší šance čtyřem kandidátům – všichni pracují v USA a je mezi nimi jedna žena. Kromě Michaela Woodforda to byli Susan C. Atheyová a Hal R. Varian za průkopnickou analýzu ekonomiky informačních technologií a Sidney G. Winter za studie ekonomické dynamiky a organizačního chování inspirované evoluční teorií.
Společnost Clarivate předpovídá držitele Nobelovy ceny na základě četnosti citací vědeckých článků jednotlivých expertů a jejich dopadu ve vědecké komunitě.
Na vyznamenané čeká kromě medaile, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se bude konat v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.