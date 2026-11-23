Televizní stanice spjatá s povstaleckými hútíi tvrdí, že si saúdské útoky na přístav Hudajdá vyžádaly nejméně čtyři mrtvé a deset raněných. Jemenský přístav povstalci kontrolují, informovala agentura AFP. Saúdský útok podle stanice mířil na budovu patřící telekomunikacím, tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Hútíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Hútíové také opakovaně útočí na Saúdskou Arábii, která stojí v čele mezinárodní koalice bojující proti nim.
Střety v září zesílily, když hútíové převzali kontrolu nad jemenským pobřežím Rudého moře. Saúdskoarabská koalice, která podporuje jemenskou vládu, v pátek oznámila, že zaútočila na jemenské hlavní město Saná a na přístav Hudajdá. Cílem podle ní byly provozy sloužící k výrobě balistických raket a dronů a skladiště vojenského materiálu.
K těmto útokům došlo v době, kdy Húsíové v poslední době získávají na síle a přesouvají se blíže k Adenu na jihu Jemenu, kam se vláda uchýlila poté, co povstalci v roce 2014 obsadili hlavní město Saná.