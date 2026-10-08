Nobelovu cenu za literaturu obdržela kanadská básnířka Anne Carsonová

Laureátkou Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2026 je kanadská básnířka a literární vědkyně Anne Carsonová. Ocenění uděluje Švédská akademie, podle níž „odvážné a nápadité dílo“ Carsonové „vytvořilo v hravém dialogu s tradicí nové formy pro současnou literaturu“.
Carsonová se narodila v Toronu v roce 1950. Téměř celá její literární tvorba se soustředí na průnik mezi filologickou posedlostí slovy a básnířčinou touhou po nových významech, uvádí Švédská akademie. Sama básnířka označila za výchozí bod veškeré své tvorby etymologii slov.
Po celou svou kariéru kombinuje psaní poezie s překladatelstvím a pedagogickou činností. Její překlady z klasické řečtiny, ať už to jsou verše Sapfó nebo dramata Sofokla a Euripida, lze považovat za samostatná díla sama o sobě.
Carsonová rovněž spolupracuje s výtvarnými umělci, choreografy i operními a divadelními režiséry, což podle Švédské akademie dokládá svobodu, s jakou přistupuje k literárním očekáváním a systémům pravidel.
Spíše méně známí autoři
Nominovat autory na Nobelovu cenu mohou členové akademie, univerzitní profesoři literatury nebo předchozí nositelé ceny. Jméno vybírá osmnáctičlenná akademie složená ze spisovatelů, lingvistů či historiků.
Akademie v posledních letech pravidelně střídá mužské a ženské laureáty a často spíše než po jménech známých široké veřejnosti sahá k méně známým autorům.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu dvanáct milionů švédských korun (25,9 milionu korun).
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku.
Nobelovu cenu za fyziku obdržel belgický astrofyzik Francis Halzen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu.
Laureáty Nobelovy ceny za chemii jsou Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze.
Udělování Nobelových cen pokračuje v pátek 9. října cenou za mír a v pondělí 12. října sérii uzavře cena za ekonomii.