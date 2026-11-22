Všechny tři objekty, které v pátek vletěly do polského vzdušného prostoru a zřítily se, byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Podle agentury Reuters to uvedli polští vyšetřovatelé. Původně se mluvilo o dvou střelách a jednom dronu. Předběžné výsledky zkoumání zbytků střel ukazují na to, že byly vyrobeny v posledním čtvrtletí letošního roku v Moskevské oblasti.
Polský premiér Donald Tusk incident už v pátek označil za provokaci a poukázal na možnou souvislost s tím, že Polsko hostí cvičení vojáků koalice ochotných sdružující země podporující Ukrajinu.
Jak podotýká Reuters, do vzdušného prostoru zemí na východním křídle NATO během Ruskem rozpoutané války na Ukrajině opakovaně pronikly drony, což zvýšilo obavy, že by se konflikt mohl rozšířit.
V Bruselu se v pondělí sejde Severoatlantická rada, aby o narušení polského vzdušeného prostoru jednala. Šéf NATO Mark Rutte v sobotu ubezpečil, že obranná aliance je připravena bránit každý kousek polského území.