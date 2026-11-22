Na ruské lodi kotvící na námoří základně v libyjském Benghází nastala exploze, uvedla vláda působící ve východní části země. Šlo zřejmě o dronový útok. Ruské úřady se k incidentu nevyjádřily a k odpovědnosti za něj se zatím nikdo nepřihlásil. Podle nezávislého mediálního projektu WarTranslated by poškozenou lodí mohla být ruská korveta Merkurij, která údajně doprovázela nákladní lodě a na palubě měla munici, jež při zásahu vybuchla. Na sociálních sítích kolují nepotvrzené spekulace ohledně možného zapojení ukrajinských tajných služeb.
Východní Libyi ovládá vzbouřenecký kabinet pod vedením generála Chalífy Haftara, jenž spolupracuje s Moskvou a soupeří o moc s mezinárodně uznávanou vládou, která sídlí v Tripolisu na západě země.
Podle agentury Reuters východolibyjská vláda informovala, že plavidlo mířící zpátky do Ruska zastavilo v Benghází kvůli doplnění paliva a zásob v rámci dohod o námořní spolupráci mezi oběma zeměmi. Dva zdroje z lékařského prostředí uvedly, že nejsou hlášena žádná úmrtí, blíže neurčený počet lidí však utrpěl zranění. Podle některých médií byla ruská válečná loď zničena.
Porušení suverenity
Vláda působící na východě Libye tvrdí, že přístav v Benghází je mimo ohrožení a jakmile se požár na lodi podaří dostat pod kontrolu, vrátí se k běžnému provozu. Zřejmý útok odsoudila jako porušení libyjské suverenity a ohrožení bezpečnosti námořní plavby. Dodala, že podnikne právní a diplomatické kroky proti tomu, kdo by byl za tento čin odpovědný.
Telegramový kanál RBK-Ukrajina s odvoláním na blíže neurčená média uvádí, že zasažena byla korveta Merkurij. Incident prý potvrdilo několik zdrojů a satelitní snímky. Zatím není jasné, zda se loď potopila nebo vyhořela. Korveta podle RBK-Ukrajina patří k ruské Černomořské flotile, ale během ruské války proti Ukrajině vyplouvá na operace ze základen Severní flotily.
Libye je i patnáct let po konci první občanské války 20. října 2011, během které byl svržen a zabit dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí, stále nestabilní a rozdělená. Navzdory relativnímu klidu v posledních letech se pravidelně odehrávají střety mezi ozbrojenými skupinami, které soupeří o území.
Zástupci východní a západní Libye podepsali letos koncem srpna v Tripolisu pod záštitou OSN dohodu, která byla považována za pokrok směrem k uspořádání voleb. Dohoda, která se mimo jiné týkala nového složení volební komise, počítala s uspořádáním parlamentních a prezidentských voleb „nejpozději do 24 měsíců“, avšak s jednou zásadní podmínkou: že se budou konat „pod vedením jediné výkonné moci a sjednocených národních institucí“.