Rusko posílá tajně do Libye tisíce vojáků a zbraní. Nově vzniklý Africký sbor tvoří bývalí wagnerovci

před 19 m minutami | Zdroj: Meduza.io , alleyesonwagner.org , Military Africa , Al-Monitor , euobserver.com , Euronews.com

Ilustrační snímek – Ruský protiletadlový systém Pancir

Moskva posiluje své zájmy na africkém kontinentu, konkrétně v Libyi. Do země Rusové tajně poslali nejméně osmnáct set vojáků a také vojenská vozidla a zbraně. Kreml sází na podporu východolibyjského generála Chalífy Haftara a tvoří jednotky nazvané „Africký sbor", do jejichž řad se přidali i bývalí wagnerovci. Cílem Ruska je následně rozšířit sféru vlivu i do dalších afrických zemí.

Rusko začalo v posledních třech měsících aktivně přesouvat vojenský personál, žoldáky, vojenská vozidla a zbraně do Libye. Informuje o tom několik zdrojů. Web Meduza pak odkazuje na zjištění nezávislého portálu Verstka a projektu All Eyes on Wagner. S tímto počínáním zpozorněly mnohé instituce jako Evropská unie a NATO. Ruskem ovlivněná Libye totiž představuje ohrožení pro bezpečnost. Zdroj z libyjské bezpečnostní agentury podle Meduzy uvedl, že jen za poslední dva týdny přijelo tajně do země nejméně osmnáct set ruských vojáků. Jde o profesionály, kteří jsou převlečení tak, aby připomínali žoldáky. Navíc se využívá služeb rekrutů z afrických operací Wagnerovy skupiny. Od počátku roku do dubna přicestovali do Libye i členové speciálních jednotek z bojů na Ukrajině. Někteří ruští vojáci byli vysláni do Nigeru, zatímco jiní zůstávají v Libyi a čekají na další rozkazy. Podle Meduzy vojáci v rozhovorech s novináři přiznali, že jejich přítomnost v Libyi je neoficiální. Jsou v zemi údajně „jako součást soukromé vojenské společnosti“, kterou však neupřesnili. Působení ve východní Libyi Ruské síly se soustřeďují především ve východní Libyi. Tento region je totiž pod kontrolou Chalífy Haftara, velitele Libyjské národní armády a spojence Kremlu. Naopak západní část země, včetně hlavního města Tripolisu, ovládá Vláda národního porozumění, kterou uznala EU a OSN.

Od začátku března se podle zjištění Verstky a projektu All Eyes on Wagner (realizuje ho nevládní organizace Impact Initiatives se sídlem v Ženevě – pozn. red.) objevil ruský vojenský personál a technika na několika místech ve východní Libyi. Ruští vojáci jsou rozmístěni v okolí velkých vojenských základen, jako je letecká základna al-Džufra, letecká základna Ghardabiya, a také v blízkosti menších základen u Waddanu a Marj. „Takový rozruch tu ještě nebyl, dochází tu k velkým posunům,“ komentoval situaci v Libyi jeden z ruských vojáků. „Myslím, že se tu schyluje k velkému zmatku,“ citoval ho server Meduza. Spolupráce Haftara s Kremlem Rusové využívají politického spojení s lídrem východního regionu v Libyi. Chalífa Haftar, který vede Libyjskou národní armádu a opoziční vládu se sídlem v Syrtě, poskytuje Rusům pomoc při posilování vojenského vlivu na východě země. Na oplátku pak může Kreml povstaleckému generálovi přispět k naplnění jeho cílů. Zvýšená vojenská aktivita Ruska v regionu může souviset také se zvýšeným tlakem na uspořádání voleb v Libyi. K volbám naléhavě vyzvala OSN. Několik pokusů a plánů na uspořádání voleb ovšem bylo odloženo, nebo narušeno kvůli vojenské eskalaci. A to hraje do karet Haftarovi. „Myslím, že Rusové sázejí na válku uvnitř Tripolisu mezi milicemi,“ řekl jeden z vojenských zdrojů serveru Meduza. „Jde o zvýšení ruské námořní přítomnosti a zpravodajských prostředků nedaleko našich břehů. Zároveň pak pomoc Haftarovi získat kontrolu nad celou zemí a dosáhnout hlavního města Tripolisu,“ uvedl pro EUobserver bývalý šéf italských ozbrojených sil Luigi Binelli Mantelli.

Chalífa Haftar

Podle Meduzy Kreml armádního generála podporuje už od roku 2018. V minulém roce pak vedli ruští představitelé a Haftar první veřejná jednání od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. V září 2023 se Haftar v Moskvě setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. V návaznosti na to se v médiích objevilo několik zpráv o plánech Kremlu vybudovat v libyjském Tobruku ruskou námořní základnu. V lednu tohoto roku se pak setkal Haftar v Benghází s náměstkem ruského ministra obrany Junus-bekem Jevkurovem. Také Itálie se snažila posílit vztahy s Libyí. Premiérka Giorgia Meloniová se podle webu al-Monitor v květnu setkala s dočasným premiérem Libye Abd al-Hamid ad-Dubajbou, s nímž podepsala dohody o spolupráci například v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a v několika dalších oborech. O několik hodin později měla Meloniová schůzku také s generálem Haftarem. Pro italského admirála ve výslužbě Binelli Mantelliho je už Haftar příliš závislý na Rusku na to, aby změnil svůj postoj. „Je mi líto, ale myslím, že nám už ujel poslední noční vlak,“ uvedl. „V každém případě se teď zhorší problémy s migrací,“ dodal s odkazem na středomořskou migrační trasu, po níž se loni snažilo dostat do Evropy asi 160 tisíc lidí. Rusko tvoří „Africký sbor“ Strategický cíl Kremlu je jasný – posílit svůj vliv na africkém kontinentu. Základny jako Al-Džufra usnadňují ruské vojenské lety. Letadla tam mohou uskutečnit mezipřistání a následně odletět na jih do dalších afrických zemí. Rusové budují vojenské jednotky, kterým se říká „africký sbor“. Již dříve se tyto africké legie objevily v Burkině Faso a Nigeru. Rozsah operací tak přesahuje Libyi. Plánem Kremlu je podle serveru Military Africa do léta letošního roku vytvořit základní strukturu afrického sboru, který by se přes Libyi měl rozšířit dále jižněji i do Mali, Súdánu či Středoafrické republiky.