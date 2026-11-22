Roční kupón na městskou hromadnou dopravu v Praze by měl od příštího roku stát o 1100 korun více. Podle nového pražského primátora Petra Hlaváčka (STAN) je zdražení otázka měsíců. Dosavadní cena 3650 korun řadí metropoli v rámci krajských měst k těm, kde je kupón nejlevnější. Po zvýšení ceny ale dorovná Brno, kde stojí roční jízdenka 4750 korun. Mezi krajskými městy jde o nejvyšší částku. Naopak nejméně cestující platí v Olomouci nebo Karlových Varech.
O roční předplatné má zájem napříč Českem stále více lidí, stejně jako o přepravu městskou hromadnou dopravou. Za prvních šest měsíců letošního roku ji využila miliarda cestujících, meziročně o zhruba 19 milionů více.