Drobné dary, velké dopady. Studie popsala, jak lékaře ovlivňují farmaceutické firmy

Lékaři se často setkávají s nejrůznějšími dárky od firem, které podnikají v lékovém průmyslu. Vědci teď prostudovali všechny dostupné důkazy, aby zjistili, jak moc se to projevuje na předepisování léků.
Medicína nespočívá jen v léčení lidí. Lékaři se kromě toho musí také stále vzdělávat, sledovat nové trendy, inovativní technologie i potenciálně revoluční léky. Protože v drtivé většině jsou výrobci a dodavatelé soukromé společnosti, dostávají se tak lékaři mnohdy pod tlak, kdy nemusí jednat zcela v zájmu pacientů, ale spíše farmaceutického byznysu.
Podobná podezření se sice ve veřejném prostoru objevují velmi často, ale dosud pro ně chyběly důkazy – zejména proto, že se špatně získávají. Teď s nimi přišla nová metaanalýza Cochrane Collaboration, což je nezávislá nezisková nevládní organizace, která sdružuje přes třicet tisíc odborníků z celého světa a provádí lékařské testy, studie a metaanalýzy. Od roku 2011 organizace oficiálně spolupracuje s WHO.
Její nová metastudie se pokusila analyzovat a sjednotit informace ze všech menších jednotlivých výzkumů, které se tématu vlivu farmaceutického byznysu na lékaře věnovaly. Celkem se podařilo do tohoto výzkumu zahrnout třiadevadesát studií a zpráv, celkem v nich byly informace o chování více než milionu lékařů. Hlavní otázkou bylo, jestli existuje nějaká souvislost mezi počtem předepsaných léků a počtem drobných darů, které byly lékařům poskytnuty.
Lékaři a léky
Přestože se většina lékařů domnívá, že na ně tyto dárečky nemají žádný vliv, studie tvrdí opak. Bezplatné obědy, proplacené cesty a kongresy, ale také bezplatné vzorky nových léků a nejrůznější další výhody od velkých farmaceutických společností mají měřitelný dopad na to, jak často daný zdravotník následně předepisuje produkty daného výrobce léků.
„Lékaři si často myslí, že jde o banalitu, která na ně nemá žádný vliv, že je ‚nelze koupit za cenu sendviče‘, ale data ukazují, že se jedná o účinnou marketingovou strategii,“ uvedla v prohlášení hlavní autorka studie, profesorka farmacie Barbara Mintzesová. Podle ní je zcela běžné, že lékaři dostávají od firem jídlo zdarma. „Čím více jídla zdarma lékař dostává, tím větší je pravděpodobnost, že předepíše méně vhodné nebo dražší léky,“ shrnuje výsledky.
Tým, který tato australská expertka vedla, popsal, že tato souvislost se potvrdila u celé řady léků zahrnutých do studií, které posuzovali. Data ukázala, že opioidní analgetika, antidepresiva a/nebo léky na vysoký krevní tlak a cholesterol dané farmaceutické společnosti lékaři předepisovali častěji v přímé úměře k počtu bezplatných jídel, která jim výrobci těchto léků poskytli.
„Je to problematické z řady důvodů a je to současně i důležité, protože to přímo ovlivňuje péči o pacienty,“ doplnila spoluautorka studie Lisa Berová z Coloradské univerzity. „Méně vhodné a dražší léky mohou mít méně přínosů nebo více vedlejších účinků než alternativy, případně mohou být v klinickém kontextu prostě zbytečné,“ vysvětluje.
Slabina studie
Drtivá většina analyzovaných studií (88 procent) se zaměřila na lékaře v USA, a to především proto, že tam existuje zákon, který nutí farmaceutické firmy veřejně vykazovat veškeré podrobnosti o platbách poskytovaných lékařům.
Autoři přiznávají, že jejich výzkum nebyl schopný přinést důkazy, které by se daly považovat za statisticky spolehlivé. To znamená, že by byly tak silné, že by se daly považovat za jednoznačné. Metaanalýza je totiž jen tak silná, jak silné jsou její jednotlivé části.
Vědci právě v jednotlivých analyzovaných studiích narazili na zásadní problém: výzkumy byly tak různorodé, že se data jen špatně sjednocovala. Studie se věnovaly nejčastěji vždy jen jednomu konkrétnímu druhu benefitů od farmaceutického průmyslu směrem k lékařům.
Přes důkladnost se tedy nepodařilo najít dostatek srovnatelných dat pro statisticky významný výsledek. I ten, který se získat povedlo, je ale dostatečný k nějakým závěrům. Patří mezi ně například fakt, že fungují opatření, která se pokoušejí vliv podnikatelů ve zdravotnictví na lékaře kontrolovat. Pokud zdravotnické zařízení nastaví pravidla, pak lékaři předepisují častěji vhodnější léky.