Po ukrajinských útocích na ruský Yandex klesla na sítích nenávist, řekl Zelenskyj


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že po nedávných útocích na datová centra největší ruské technologické společnosti Yandex bylo na ukrajinských sociálních sítích aktivních méně botů šířících provokace a nenávist.

Ukrajinské drony začaly na centra společnosti cílit minulý týden. Nižší aktivitu podobných botů na svém účtu na sociální síti X zaznamenal také přední kritik Kremlu a šachový velmistr Garry Kasparov. Pokles v činnosti škodlivých softwarových programů Yandexu ukazují i data internetové infrastrukturní služby Cloudflare. Server Meža ovšem tvrdí, že data služby nepojednávají o botech aktivních na sociálních sítích.

„Když naše útoky zasáhly datová centra Yandexu, najednou byla atmosféra na sociálních sítích mnohem příjemnější,“ řekl Zelenskyj během svého projevu na bezpečnostní konferenci NATO ve Varšavě, jíž se účastnil prostřednictvím videohovoru. „Bylo tam méně nenávisti, méně rozporů a méně provokací. Protože tam bylo méně botů. A je dost jasné, odkud se tito boti brali,“ komentoval. Spojení botů s Yandexem podle něj dokazuje, že Evropa v konfliktu není tím, kdo vytváří problémy.

Celková aktivita ruských botů zřejmě neklesla

Data společnosti Cloudflare naznačují, že aktivita Yandexu mírně klesla již ve čtvrtek 8. října, kdy začaly ukrajinské útoky na datová centra. V neděli, tedy po zásahu datového centra v ruském Vladimiru, již měla být aktivita botů minimální.

Podle Meži však data vypovídají pouze o programech, které sbírají data na různých webových stránkách pro potřeby vyhledávače, nikoliv o programech aktivních na sociálních sítích. Data v tabulce, která se začala šířit po internetu, odrážejí jen boty Yandexu, což je podle Meži pouhý zlomek automatizovaných požadavků přicházejících z Ruska. Meža tvrdí, že celková aktivita ruských botů je na podobné úrovni jako před útoky.

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