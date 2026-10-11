V Rijádu se znovu ozvala exploze, hútíové hlásí útok na letiště v Saná

V Rijádu se v neděli znovu ozvala exploze, napsala agentura AFP. Stalo se tak den po útoku na místní letiště, který si vyžádal dvanáct mrtvých a přes tři sta zraněných. Jemenští povstalci hútíové zase podle agentury AP oznámili další útok ze strany Saúdské Arábie na letiště v Saná, které mají pod kontrolou. O výbuchu AFP informovala s odvoláním na vlastní redaktory. Kde přesně k explozi došlo a jaké jsou její následky, není zřejmé.
Australské velvyslanectví dříve během neděle vyzvalo své občany v saúdskoarabské metropoli, aby se ukryli. Už v sobotu před cestami na letiště v Rijádu varovaly své občany například Spojené státy americké, Velká Británie nebo Německo.
O dopadech úderu na letiště v Saná také zatím nejsou známé podrobnosti. V sobotu zde podle tvrzení povstalců saúdskoarabské útoky dva lidi zabily a další dva zranily.
Ještě horší následky měl sobotní útok raketou na mezinárodní letiště v Rijádu, který se stal nejkrvavějším v arabských zemích Perského zálivu od začátku v eskalace konfliktu s Íránem koncem února. Saúdská Arábie z něj obvinila právě jemenské rebely. Ti se k němu zatím nepřihlásili.
Na letiště v Rijádu však hútíové útočí opakovaně. Saúdská Arábie totiž vede koalici, která bojuje proti nim a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rebelové napojení na Írán ovládají velké části Jemenu včetně metropole Saná.