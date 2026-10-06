Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má vůbec poprvé destilovat ve vesmíru. Experiment má zároveň ukázat, jak zrání nápoje ovlivní podmínky mimo zemskou atmosféru. Skotští a japonští experti plánují v roce 2028 vyslat do vesmíru družici se vzorky whisky a surovinami potřebnými k její výrobě. Na oběžné dráze Země by měla zůstat pět let.
Vědci předpokládají, že rychlé střídání extrémního horka a mrazu při oběhu kolem Země by mohlo zrání whisky urychlit. Družice přitom planetu oběhne přibližně jednou za 90 minut.
Do budoucna by tak experiment mohl otevřít cestu k výrobě whisky zrající ve vesmíru. Podle vědce, který za projektem stojí, by takový nápoj mohl získat velmi neobvyklou chuť. Ačkoli by taková whisky kvůli nákladům na dopravu do vesmíru a zpět byla mimořádně drahá, sběratelé už dnes za některé z nejvzácnějších lahví platí statisíce.
Doktorka Jill Biletová z Glasgowské univerzity uvedla, že několik skotských studentů odcestovalo do Japonska, kde se podíleli na vývoji miniaturních družic. Ty mají nést vzorky whisky i suroviny potřebné k její výrobě.
Výzkum by mohl přinést také poznatky využitelné při vývoji továren na oběžné dráze, které by vyráběly molekuly pro léčiva, jež se na Zemi produkují jen obtížně. Biletová médiím řekla, že experiment má ukázat, jak podmínky ve vesmíru ovlivňují zrání destilátu.
Experiment s názvem „Space Puffin“ počítá s tím, že v roce 2028 vynese družici k Mezinárodní vesmírné stanici zásobovací mise společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu ji pak vypustí japonský modul stanice.
Biletová doplnila, že vědci zatím přesně nevědí, jak probíhá „dýchání“ whisky během zrání v dřevěných sudech. Ve vesmíru by však tento proces mohl být rychlejší kvůli výrazným teplotním výkyvům, které se mohou pohybovat od minus 75 do 90 stupňů Celsia. Podle Biletové by experiment mohl zrání whisky urychlit a výsledkem by mohl být „zajímavější“ nápoj.
Článek od БНТ (BNT), poprvé byl publikován 5. října 2026 09:50 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.