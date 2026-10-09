Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonská Agentura pro obranné zdroje chce, aby co nejvíce žáků osmých tříd mělo možnost, pokud chtějí, střílet ze vzduchovky. Tento školní rok asi dvacet škol nabízí důkladné vyučování národní obrany na konci základní školy.
Agentura pro obranné zdroje letos zahájila projekt takzvaného roku národní obrany, s kterým si přeje přinést výuku související s národní obranou také do osmých tříd základní školy.
V současné době je výuka národní obrany povinná na střední škole. Vedoucí odboru vzdělávání národní obrany Agentury pro obranné zdroje Aare Jamnes řekl, že v osmé třídě to nemusí být samostatný předmět. „V podstatě v každém předmětu je něco, co se dá využít v národní obraně nebo to lze diskutovat z pohledu národní obrany,“ uvedl.
Jamnes zmínil, že tento školní rok projevilo zájem o rok národní obrany třiadvacet škol a v následujících letech se doufá, že počet škol, které mají zájem, bude i nadále růst. Cílem však je, aby všechny estonské školy implementovaly integrovanou výuku národní obrany v osmých třídách.
Instrukce střelby ze vzduchovek
Program těchto přibližně třiadvaceti škol v osmých třídách zahrnuje mimo jiné kvízy na téma národní obrany, exkurze do jednotek obranných sil a také instrukce střelby ze vzduchovek.
Jamnes poznamenal, že tímto způsobem může Estonsko získat více dobrých střeleckých sportovců, ale současně by byli mladí lidé o něco dříve připraveni také na národní obranu.
Vysvětlil, že existují dva různé způsoby, jak organizovat střelbu ve školách. Jednou možností je, když je škola sama aktivní a vyjádří přání mít takovou příležitost. Pro takové školy stát také nabízí samostatnou výuku od střeleckých instruktorů.
„Druhá možnost je, když učitel tělesné výchovy chce vzít svou skupinu někam na střelnici. Vezměme si například školu Elva, která kontaktuje sportovní centrum, jede kousek od školy na střelnici, kde jsou trenéři i vybavení a střílení probíhá v bezpečném prostředí,“ vysvětlil Jamnes.
Jamnes řekl, že v případě vzduchovek by bylo realizovatelné, aby školy měly samostatnou střelnici. „Bezpečný střelecký úsek pro vzduchovku lze zřídit v jakékoli sportovní hale. I nyní je stále velmi mnoho škol, kde jsou střelnice v provozuschopném nebo opravitelném stavu,“ dodal.
Nebezpečné situace?
Dospívání je bouřlivé a mladí lidé mají také stále více psychických problémů. Jamnes řekl, že předávání vzduchovky mladým lidem však spíše snižuje nebezpečné situace spojené se střelbou.
„Čím více jsou mladí lidé fyzicky aktivní a čím více dělají společné aktivity s ostatními, učí se a získávají nové zkušenosti, tím více ubývá úzkostí a různých psychických problémů. Nejsou tak uzavření a mají více příležitostí dělat věci společně. Myslím, že to nezvyšuje nebezpečné situace, ale spíše v širokém obraze dělá jen dobře psychické stránce, když mladí lidé mohou sportovat spolu a učit se nové věci,“ poznamenal.
A nakonec, střílení ze vzduchovky není pro mladé lidi povinné. Tedy kdo nechce, nemusí střílet, dodal Jamnes. „Pokud mladý člověk nechce nebo pokud rodiče nechtějí, aby jejich dítě získalo zkušenosti na střelnici, samozřejmě nikdo není nucen,“ uzavřel.
Článek napsal Johannes Voltri (ERR), poprvé byl publikován 7. října 2026 16:15 (SELČ)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.