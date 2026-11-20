Na železnici se začne od prosince zavádět takzvaný systém čtyř očí, sdělil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). V pilotním projektu na pražském hlavním nádraží budou muset dva lidé kontrolovat odjezdová návěstidla, zda ukazují volnou dopravní cestu. Od ledna má systém začít fungovat v dalších stanicích, představil ministr doporučení komise pro zvýšení bezpečnosti na železnici. Opatření reaguje na úterní srážku osobních vlaků u pražského hlavního nádraží.
„Zavádíme systém kontroly čtyř očí u vypravování vlaků, konkrétně na pražském hlavním nádraží,“ řekl Bednárik. Kontrolu vedle strojvedoucích pravděpodobně budou provádět i vlakvedoucí. „Pilotní systémy spustíme od prosince na pražském hlavním nádraží a od ledna 2027 počítáme s jeho povinným zavedením,“ dodal.
„Větší důraz je kladen na pozornost a odpovědnost zaměstnanců. Sebelepší zabezpečovací systém nenahradí plně soustředěného člověka. Proto chceme, aby dopravci a Správa železnic prověřili a případně zpřísnili používání osobních telefonů během služby,“ řekl Bednárik. Podle něj je potřeba také zlepšit komunikaci mezi dispečery, strojvedoucími a výpravčími.
V úterý ráno se na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3 v nižší rychlosti čelně srazily dva osobní vlaky, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi. Při nehodě se těžce zranili čtyři lidé, včetně obou strojvedoucích. Mezi zraněnými bylo také šestnáct cizinců. V pražských nemocnicích zůstávají nejméně čtyři zranění, dva byli propuštěni ve středu ráno.
Na České dráhy se se žádostí o odškodnění po úterní srážce osobních vlaků u hlavního nádraží v Praze zatím obrátilo třináct poškozených cestujících, respektive jejich rodinných příslušníků, řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský. Drážní inspekce zatím škodu vyčíslila na více než šestnáct milionů korun.