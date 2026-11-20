Spojené státy nedovolí americkým firmám stavět datová centra v zahraničí, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci v Bílém domě. Pohrozil jim pro takový případ vysokými daněmi. Není však jasné, jak by prezident takový krok provedl.
„Nedovolíme našim společnostem stavět datová centra mimo naši zemi,“ prohlásil Trump. Pokud by tak učinily, „zatížíme je obrovskými daněmi,“ dodal s tím, že o tomto plánu ještě neřekl svým spolupracovníkům. Není však jasné, jak by prezident daň zavedl, protože ústavní pravomoc ukládat federální daně má Kongres, poznamenává server Axios.
Republikánský prezident rovněž vyzval Američany, aby uvítali výstavbu datových center ve svých komunitách. „Měli byste z datových center těžit. Nechte je, ať vám platí, ať přispívají vaší komunitě, ale nezbavujte se jich,“ řekl Trump.
„Ten, kdo zvítězí v oblasti SI, vyhrává,“ prohlásil Trump, přičemž pro umělou inteligenci (AI), kterou nazývá superinteligencí, použil zkratku SI.
Trump přednesl toto ultimátum po ostře sledované diplomatické cestě do Číny, připomíná list The New York Times. Při setkání s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem oba muži diskutovali o široké škále otázek týkajících se ekonomiky a národní bezpečnosti – včetně AI, neboť obě velmoci soupeří o nadvládu v tomto klíčovém odvětví.
Rozhovory se časově shodovaly s novými odhaleními, že se výkonné čipy od americké společnosti Nvidia, klíčového hráče v ekosystému umělé inteligence, dostaly do rukou čínských firem, ačkoli federální zákon měl takovým prodejům zabránit. To v Trumpově administrativě vyvolalo spory a horečnou snahu o zpřísnění pravidel pro kontrolu vývozu.
Trumpova snaha udržet infrastrukturu umělé inteligence v zemi přichází jen několik týdnů poté, co se rozšiřování datových center stalo ohniskem sporu listopadových voleb do amerického Kongresu, přibližuje Axios a dodává, že voliči v nich vyjádřili obavy z ekologických a finančních dopadů těchto center.
Datová centra jsou mezi obyvateli USA nepopulární a podle letošního průzkumu společnosti Gallup s jejich výstavbou tam, kde žijí, nesouhlasí sedm z deseti Američanů.