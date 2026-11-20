Británie a Evropská unie dokončily vyjednávání o dohodách zaměřených na prohloubení vzájemných vztahů. Podle serveru BBC to kancelář britského premiéra Andyho Burnhama oznámila v době, kdy se premiér v Bruselu účastní vrcholné schůzky s představiteli unijních institucí. Obě strany se dohodly na harmonogramu zavádění programu mobility mladých lidí. Podrobnosti zveřejní ve společném prohlášení, informovaly agentury Reuters a BBC.
„Dohoda je hotová, vyjednávání skončila,“ sdělil podle BBC mluvčí britské vlády. Obě strany budou nyní pracovat na uvedení dohod do praxe. To totiž bude ještě vyžadovat příslušný právní proces v Británii i v jednotlivých členských zemích Unie. Rozhovory o některých dalších otázkách budou pokračovat.
Jednou z nejviditelnějších změn bude program mobility mladých lidí, který občanům EU a Británie do 32 let umožní po omezenou dobu žít, pracovat či studovat na druhé straně Lamanšského průlivu. Každoročně by se do něj mohlo zapojit až sto tisíc lidí z každé strany, přičemž pobyt by mohl trvat až tři roky. Program mladým lidem znovu nabídne část možností, které Británie ztratila odchodem z evropského bloku.
Otevřená naopak zůstává otázka školného pro studenty z EU na britských univerzitách. Evropská unie usiluje o to, aby platili stejné poplatky jako britští studenti, zatímco Londýn dosud prosazoval pouze snížené sazby. Podle BBC se vyjádření Downing Street o pokračujících rozhovorech týkalo právě tohoto sporu. Podle dřívějších informací médií si obě strany na vyřešení otázky školného vyhradily šest měsíců.
Dohody se dotknou i podniků
Uzavřené dohody se ale dotknou třeba i podniků, zejména těch, které obchodují s potravinami a zemědělskými produkty. Dohoda o hygienických a fytosanitárních normách, tedy pravidlech chránících zdraví lidí, zvířat a rostlin před nemocemi a škůdci, počítá s odstraněním většiny dosavadních kontrol a omezením administrativy spojené s vývozem. Britská vláda odhaduje, že jednodušší obchodní podmínky přinesou její ekonomice až 5,1 miliardy liber (zhruba 148 miliard korun) ročně.
„Když chce teď Velká Británie vyvážet produkty na unijní trh, musí tyto produkty projít celou řadu kontrol, splnit různé veterinární podmínky, hygienické podmínky a podobně. Ta pravidla by se měla více sjednotit, což by znamenalo mnohem menší administrativní zátěž pro firmy,“ vysvětlila zpravodajka ČT Barbora Maxová.
Podnikům usnadní obchod také propojení systémů obchodování s emisními povolenkami. Britští a evropští vývozci emisně náročných výrobků, například oceli, se díky němu vyhnou vzájemným uhlíkovým clům. Obě opatření tak odstraní část překážek, které vzájemnému obchodu vznikly po brexitu, tedy britském odchodu z EU.
„Londýn by na tomto měl vydělat o něco více. EU od ledna 2026 uplatňuje na hranicích takzvané uhlíkové vyrovnání, kdy vývozci zboží s vyšší uhlíkovou zátěží ze zemí, které nemají tak přísná ekologická pravidla na výrobce jako právě Evropská unie, musí na hranicích doplácet určité poplatky,“ popsala zpravodajka ČT ve Velké Británii Katarína Sedláčková, podle níž by dohoda měla rovněž usnadnit vzájemný obchod s energiemi a snížit byrokracii.
Další z dohod by podle zpravodajky ČT v Británii měla usnadnit cestování britským majitelům domácích mazlíčků. „V tuto chvíli musí Britové, kteří cestují do Evropské unie se svými psy nebo kočkami, mít zdravotní certifikáty na každou cestu. Tyto zdravotní certifikáty stojí v přepočtu kolem šesti tisíc korun. Nově bude stačit pouze jakýsi cestovní pas pro domácího mazlíčka. A tento cestovní pas se bude vydávat na celý život tohoto domácího mazlíčka,“ sdělila.
Sbližování Británie a Evropské unie
Páteční setkání je podle Maxové pravidelným summitem mezi Evropskou unií a Velkou Británií. „Je to teprve druhé takové setkání, takže se dá počítat s tím, že se v té spolupráci bude pokračovat, budou se uzavírat dohody,“ popsala Maxová. Podle Sedláčkové mají být páteční dohody takovými, které od brexitu nejvíce změní vazby Británie na EU. „Půjde tedy o největší změny od odchodu Velké Británie z Evropské unie od roku 2020,“ zdůraznila.
Britský premiér Burnham usiluje o postupné sbližování s EU a v minulosti připustil i možnost, že by Británie mohla v budoucnu znovu usilovat o členství. Pátečního bruselského summitu se za EU účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António Costa.
Maxová podotkla, že nynější situace je jiná než v době, kdy Británie EU opouštěla, a to zejména kvůli ruské válce na Ukrajině či oslabování transatlantické spolupráce. „Jak Evropská unie, tak Velká Británie hledají partnery, jak se v tomto novém geopolitickém řádu nějak zorientovat,“ sdělila Maxová, podle níž Británie může EU nabídnout větší ochotu přijímat unijní pravidla. „Což ještě pár let zpátky bylo pro britskou politiku naprosto nepřijatelné,“ zdůraznila.
V souvislosti s geopolitickou situací je velkým tématem také obrana. Pro Londýn je podle Sedláčkové zapojení do evropských obranných projektů velmi důležité. „I v kontextu současné geopolitiky a vztahů se Spojenými státy a také v souvislosti s válkou na Ukrajině. Toto jednání o společné obraně a bezpečnosti by mělo být podle plánů Evropské komise jedním z pilířů společných jednání. Nicméně pravděpodobně nedojde k žádnému konkrétnímu posunu v této oblasti. Spíše jen k ubezpečení toho, že obě strany budou spolupracovat na zajištění bezpečnosti a obrany Evropy,“ doplnila Sedláčková.
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