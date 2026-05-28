Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku


I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.

Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.
Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), se týká i zemědělských fondů, potvrdil agentuře ČTK nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel. Na dopis bude ve spojitosti se zemědělskými dotacemi odpovídat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), řekla mluvčí fondu Eva Češpiva.
ŽivěPoslanci se po interpelacích vrátili k projednávání zákonů

Poslanci ve čtvrtek probrali malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývali novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Sněmovna pokračuje v debatě o stavební novele. Změnu programu navrhla koalice, už prosadila možnost dalšího nočního jednání. Odpoledne pak probíhaly ústní interpelace, mimo jiné na premiéra Andreje Babiše (ANO).
Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.
Na obnovu domu bude možné získat bezúročnou půjčku až dva miliony korun, řekl Červený

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Příjem žádostí začne 25. června 2026. Program by měl být zajištěn do roku 2029.
Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
Nejoblíbenějším jménem je nově Viktorie, Jakub prvenství udržel

Viktorie loni po třinácti letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan, informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.
