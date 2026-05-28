Poslanci mají ve čtvrtek na programu pravidelné interpelace. Kromě toho by se měli zabývat novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních.
Novela o výrobcích s ukončenou životností by měla podle vlády zajistit recyklaci baterií a jejich opětovné využití tak, aby na ni nedopláceli obce nebo obyvatelé.
Vychází z unijního nařízení, které obsahuje celková pravidla pro nakládání s bateriemi s cílem snížit jejich dopady na životní prostředí. Vztahuje se na všechny druhy baterií a posiluje rozšířenou odpovědnost výrobců.
Předloha upravuje zejména nakládání s průmyslovými bateriemi, tedy především s bateriovými úložišti. Jejím cílem je také posílení kontroly nad dodržováním pravidel, zpřísnění postihů a uzákonění přesných lhůt pro certifikaci zpracovatelů odpadních elektrozařízení.
Rovněž novela o látkách poškozujících ozonovou vrstvu převádí do českého práva evropskou legislativu. Nařízení zpřísňují současná opatření, zakazují také uvádět na trh některé výrobky a zařízení, u kterých existují komerčně běžně dostupné náhrady.