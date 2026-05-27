Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou


Zdroj: ČTK

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.

„Všichni pracují na uvolnění prostředků z fondů EU (pro Maďarsko),“ uvedl Magyar. Podle dřívějších zpráv se však maďarská vláda bude výměnou za to muset zavázat k provedení řady reforem, včetně rozsáhlých změn v soudním systému, než v srpnu vyprší lhůta pro čerpání těchto prostředků.

Maďarský premiér už o minulém víkendu řekl, že jednání o pozastavených prostředcích z fondů Evropské unie pokračují dobře a že dohodu plánuje v Bruselu podepsat ještě tento týden.

Magyar by se měl při návštěvě Bruselu setkat i s belgickým premiérem Bartem de Weverem a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Budapešť chce napravit napjaté vztahy s transatlantickou aliancí, uvedl maďarský premiér o víkendu v rozhovoru v televizi RTL.

Magyar už po vítězství v dubnových volbách označil za jednu ze svých priorit právě uvolnění zhruba 18 miliard eur (437 miliard korun) z unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur (přibližně 185 miliard korun) z kohezních fondů, řekl mluvčí EK.

Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Ruská vojska při ostřelování Chersonu zasáhla rodinu na dětském hřišti: otec byl zabit, matka a dvě dcery ve věku tří a šesti let utrpěly zranění. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Ukrajina své údery mířila na vojenské cíle, podle ruských úřadů ale zasáhla také některé obce.
Izrael vyzval k evakuaci libanonského území jižně od řeky Zahrání

Izraelská armáda ve středu večer vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání, území směrem na jih nyní považuje za bojovou zónu, píše agentura AFP. Řeka leží přibližně 45 kilometrů od izraelských hranic. Armáda tímto krokem rozšířila své předešlé evakuační výzvy, které během středy vydala.
Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavel s nejvyššími představiteli Estonska hovořil o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.
Litva se vzpamatovává z leteckých poplachů. Ukázaly slabiny obrany i civilní ochrany

Minulou středu zažila Litva dvě hodiny, jaké ve své novodobé historii nepamatuje. Do vzdušného prostoru země podle podezření vletěl dron, což úřady přimělo poprvé v nedávné historii vyhlásit letecký poplach a vyzvat obyvatele, aby se ukryli.
