Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
„Všichni pracují na uvolnění prostředků z fondů EU (pro Maďarsko),“ uvedl Magyar. Podle dřívějších zpráv se však maďarská vláda bude výměnou za to muset zavázat k provedení řady reforem, včetně rozsáhlých změn v soudním systému, než v srpnu vyprší lhůta pro čerpání těchto prostředků.
Maďarský premiér už o minulém víkendu řekl, že jednání o pozastavených prostředcích z fondů Evropské unie pokračují dobře a že dohodu plánuje v Bruselu podepsat ještě tento týden.
Magyar by se měl při návštěvě Bruselu setkat i s belgickým premiérem Bartem de Weverem a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Budapešť chce napravit napjaté vztahy s transatlantickou aliancí, uvedl maďarský premiér o víkendu v rozhovoru v televizi RTL.
Magyar už po vítězství v dubnových volbách označil za jednu ze svých priorit právě uvolnění zhruba 18 miliard eur (437 miliard korun) z unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur (přibližně 185 miliard korun) z kohezních fondů, řekl mluvčí EK.
Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.