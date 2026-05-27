Litva se vzpamatovává z leteckých poplachů. Ukázaly slabiny obrany i civilní ochrany

Minulou středu zažila Litva dvě hodiny, jaké ve své novodobé historii nepamatuje. Do vzdušného prostoru země podle podezření vletěl dron, což úřady přimělo poprvé v nedávné historii vyhlásit letecký poplach a vyzvat obyvatele, aby se ukryli.

Političtí lídři i šéfové odpovědných institucí uvedli, že incident posloužil jako lekce v tom, jak informovat veřejnost, zajistit, aby kryty a bezpečná místa nebyly zamčené, a garantovat připravenost škol, nemocnic a dalších institucí. Poučení si ale musela vzít i vláda. Pokaždé, když dron vstoupil do vzdušného prostoru, se zdálo, že úřady na situaci reagují za pochodu.

Ukázalo se také, že Litva zatím není připravena nejen drony neutralizovat, ale ani je sledovat ve všech částech svého vzdušného prostoru. Poté, co se drony začaly objevovat v Lotyšsku, bylo jen otázkou času, kdy dorazí i do Litvy. První z nich v květnu havaroval v severovýchodním okrese Utena. Trvalo téměř týden, než ministr obrany Robertas Kaunas potvrdil, že šlo o ukrajinský dron. V tomto případě jej radary vůbec nezachytily.

Incident Litvu znepokojil a upozornil na slabiny systému, což zdůraznil i prezident Gitanas Nauseda. „Prezident zdůraznil, že systém včasného varování zřejmě nefunguje správně,“ uvedl jeho hlavní poradce Deividas Matulionis. Větší zkouška přišla ve středu 20. května, kdy do litevského vzdušného prostoru vstoupil další dron a úřady vyhlásily letecký poplach.

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy
Testování protidronové obrany v Pobaltí

Ve snaze zachytit dron byly nasazeny portugalské stíhačky F-16 umístěné v Estonsku a také litevské vojenské vrtulníky. Rumunské stíhačky rozmístěné v Šiauliai kvůli špatným povětrnostním podmínkám nevzlétly. Pronásledování nebylo úspěšné a dron zmizel z radarů.

Podle zdrojů LRT dron vstoupil do Lotyšska z Ruska, letěl podél hranice, přeletěl do Běloruska, vrátil se do Lotyšska a nakonec vstoupil do Litvy. Poslední místo, kde jej zachytil radar, bylo poblíž města Merkine. Následná pátrací operace, jejímž cílem bylo zjistit, zda dron havaroval, nebo opustil litevský vzdušný prostor, znovu ukázala, že jakýkoli objekt letící pod úrovní radarového pokrytí se může pohybovat do značné míry nepozorovaně. Pátrání bylo neúspěšné a později bylo odvoláno. „Objekt se nenašel, takže není o čem mluvit,“ řekl náčelník litevské obrany Raimundas Vaikšnoras.

Kryt v litevském Seimasu
Zdroj: N. Jankauskas / LRT

Litva při ochraně vzdušného prostoru spoléhá na NATO

Litva se zatím může spoléhat pouze na misi NATO pro ochranu vzdušného prostoru a na systémy protivzdušné obrany, které už má k dispozici. Patří mezi ně radary, které ale nedokážou zachytit nízko letící objekty, drahé baterie protivzdušné obrany, které nejsou určené proti dronům, a některé systémy menší ráže. Incidenty zároveň odhalily slabiny, které zdaleka přesahují vojenské schopnosti.

Po vyhlášení leteckého poplachu obyvatelé hlásili, že mnoho krytů a bezpečných míst bylo zamčených. „Pro obce byl připraven dopis, podle něhož musí majitelé krytů alespoň v tomto období eskalace zajistit nepřetržitý přístup – neměly by být fyzicky zamčené,“ uvedl ředitel hasičského a záchranného sboru PAGD Renatas Požela.

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu
Lidé v protileteckém krytu litevského parlamentu (20. května 2026)

Premiérka Inga Ruginieneová kritizovala také situaci ve školách a školkách. Někde vedení škol nebo učitelé tvrdili, že právě probíhá cvičení, jinde děti nesměly odejít do krytu, protože se konaly testy nebo hodnocení. V některých případech děti jednoduše zůstaly ve třídách nebo byly odvedeny ven na otevřená prostranství, například na stadiony. „Bylo to špatné, velmi špatné,“ řekla premiérka.

Další lekce se týkala médií. Někteří lidé považovali za ironické, že LRT RADIO hrálo píseň Franka Sinatry My Way, v níž zaznívá verš „and now, the end is near“ („a teď už se blíží konec“, pozn. red.). Jiní kritizovali veřejnoprávního vysílatele za to, že během poplachu na hlavním televizním kanálu vysílal dramatický seriál. Vedení LRT uvedlo, že si z toho vzalo ponaučení.

„Například jde o přenos rozhlasového signálu s obrazem na všechny televizní kanály. Na LRT PLIUS běžel plynule, na hlavní kanál se ale nedostal tak rychle, jak jsme chtěli. To zlepšíme,“ uvedla generální ředitelka LRT Monika Garbačiauskaiteová-Budrieneová. „Musíme také vyřešit, co vysílat živě ve chvíli, kdy rozhlasoví novináři odcházejí do krytů. Neměly by znít jen písně, které mohou působit zvláštně, ale také užitečné informace – co je kryt, kde ho najít a jak se v takových situacích chovat,“ dodala.

S přípravou na krizové situace má pomoci příručka 72 hodin
Ilustrační fotografie

Nouzová aplikace nezvládla nápor uživatelů

Problémy se objevily i u nouzové aplikace LT72, která nápor uživatelů nezvládla. Varování na mobilní telefony navíc lidem přišla pouze v litevštině. Ministerstvo vnitra proto uvedlo, že dokud se technické potíže nepodaří vyřešit, budou úřady výstrahy posílat prostřednictvím SMS.

„Musíme mít akční plán, aby se to neopakovalo. Máme řešení a víme, kde se dá systém zlepšit. Ukázalo se mimo jiné, že rychlá komunikace přes média nebyla ideální. Stalo se, ale musíme se z toho poučit,“ sdělil ministr vnitra Vladislavas Kondratovičius.

Litevský pilot dronů Šarunas Jasiukevičius, který bojoval na Ukrajině, uvedl, že incidenty znovu upozornily na nedostatky v civilní ochraně. „Začali označovat nálepkami krytů prakticky jakoukoli budovu a shromažďovat lidi v naprosto nechráněných objektech,“ uvedl. „Ve Vilniusu jsme měli mnoho případů, kdy se během leteckého poplachu soustředilo velké množství civilistů ve zcela nechráněných budovách, například ve školních aulách nebo sportovních halách,“ doplnil.

Značka označující vyhrazené útočiště
Zdroj: D. Umbrasas / LRT

Podle ministra obrany Kaunase by se situace měla během několika měsíců zlepšit po nasazení nových radarových systémů. Podle něj se mají data z radarů a senzorů sbíhat na jednom místě. Umělá inteligence pak má pomoci vyhodnotit, zda zachycený signál odpovídá dronu, balonu, nebo jinému objektu.

Dalším a možná nejdůležitějším krokem má být rozmístění záchytných dronů po celé Litvě. „Po přijetí signálu by měly automaticky odstartovat, letět k cíli podle jeho souřadnic a poté by konečné rozhodnutí učinil lidský operátor, tedy voják. Ten by rozhodl, zda cíl zničit, nebo zda se má opakovaně použitelný záchytný dron vrátit. Takovou úroveň systému potřebujeme,“ uvedl ministr obrany.

Zatím ale není jasné, kdy bude plně funkční systém protivzdušné obrany, který Litva buduje od nuly a přizpůsobuje ho vlastním potřebám. Nezodpovězená tak zůstává zásadní otázka: co by se stalo, kdyby se v litevském vzdušném prostoru neobjevil jeden dron, ale deset, nebo dokonce padesát najednou?

Článek napsal Žygintas Abromaitis (LRT.t), poprvé byl publikován 27. května 2026 v 08:19 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavel s nejvyššími představiteli Estonska hovořil o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.
Papežova návštěva Španělska čelí kritice kvůli využití veřejných peněz i „privilegovanému zacházení“

Před návštěvou papeže ve Španělsku kritizují ateistické a sekulární organizace údajné „privilegované zacházení“ a „falešný sekularismus“ státu. Samotný papežův příjezd jim nevadí, odmítají ale, aby se s ním zacházelo jako s hlavou státu a aby se na bezpečnost či logistiku využívaly veřejné prostředky. Tvrdí, že tím stát porušuje princip odluky církve od státu i ústavu.
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Zraněné hlásí Oděská či Dněpropetrovská oblast. Ukrajina zaútočila podle ruských úřadů či telegramových účtů na velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenskou základnu ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse.
Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

Maďarští poslanci ve středu odhlasovali zrušení odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu (ICC). Podle agentury AFP tak učinili krátce před tím, než měl být 2. června završen proces odchodu Maďarska z této instituce, který trvá rok. O odstoupení od ICC rozhodla předchozí vláda premiéra Viktora Orbána, jehož strana Fidesz v dubnu prohrála volby. V premiérském úřadu Orbána nahradil šéf uskupení Tisza Péter Magyar. Návrh zákona nyní zamíří k podpisu prezidenta Tamáse Sulyoka, jenž je Orbánovým spojencem.
Izrael vyzval k evakuaci libanonského města Súr a okolních uprchlických táborů

Izraelská armáda ve středu odpoledne rozšířila evakuační výzvu o historické pobřežní město Súr (známé též jako Tyr či Tyros) v Libanonu, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Dopoledne Izrael znovu vyzval k evakuaci celé město Nabatíja, hlavní centrum jižního Libanonu, uvedla agentura AFP. Krátce poté zahájil bombardování.
Zhroucení papírny na západě USA zabilo člověka

Nejméně jeden člověk zahynul a devět dalších se pohřešuje po úterním kolapsu obrovské nádrže s miliony litrů korozivní kapaliny v papírně ve státě Washington na západě Spojených států. Naděje na záchranu pohřešovaných není, informovala agentura AP s odvoláním na úřady. Devět dalších lidí utrpělo zranění, někteří z nich vážná. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
