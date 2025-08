S přípravou na krizové situace má pomoci příručka 72 hodin

První tři dny bez pomoci záchranných složek

Autoři příručky uvádějí, že lidé by v krizové situaci, kdy vypadne elektřina nebo přestane téct voda, měli zvládnout první tři dny bez pomoci záchranných složek, tedy jen s tím, co mají doma. V případě, že se na takovou situaci včas připraví, mohou navíc pomoci i ostatním a záchranáři se mohou soustředit na pomoc lidem, kteří jsou v přímém ohrožení života.

V manuálu pod odkazy, jako jsou nouzové zásoby, voda, jídlo, komunikace, ukrytí nebo evakuace, tak lidé najdou informace o tom, co by měli mít doma pro co nejlepší zvládnutí prvních krizových dnů, jak by se měli během těchto situací chovat, kde získají ověřené informace o dění, o případné evakuaci nebo bezpečných úkrytech. Součástí jsou i hlavní zásady první pomoci.