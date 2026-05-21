Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy


před 56 mminutami|Zdroj: ABC News, ISW, ČTK, AP, ČT24

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení. Incidentů s bezpilotními prostředky v poslední době přibývá, Kyjev se za ně omluvil, ale rovněž tvrdí, že drony odklání Moskva.

Ve středu litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise NATO. V zemi platil vzdušný poplach. „Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do vzdušného prostoru Pobaltí a zároveň vede pomlouvačné kampaně proti Litvě, Lotyšsku a Estonsku,“ napsal Budrys na síti X s odkazem na zprávu ruské Zahraniční zpravodajské služby (SVR).

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu
Lidé v protileteckém krytu litevského parlamentu (20. května 2026)

Ta v úterý bez poskytnutí důkazů prohlásila, že se Ukrajina připravuje na zahájení dronových úderů proti Rusku z území pobaltských zemí. SVR tvrdila, že ukrajinští vojáci již byli nasazeni v Lotyšsku, a varovala, že členství země v NATO ji neochrání před „spravedlivou odvetou“. Kyjev tvrzení popřel.

Podle šéfa litevské diplomacie se Moskva snaží zasít chaos a odvést pozornost od prosté skutečnosti, že Ukrajina zasazuje ruské vojenské mašinérii vážné údery. „Můj vzkaz Kremlu: dobrý pokus. Opět neúspěšný. NATO stojí jednotně. Jsme připraveni bránit každý centimetr spojeneckého území – ve vzduchu, na zemi i na moři,“ zdůraznil Budrys.

Ukrajinská omluva

V úterý 19. května rumunský stíhací letoun zachytil nad estonským vzdušným prostorem jiný ukrajinský dron. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj z incidentu viní Moskvu.

„Rusko i nadále přesměrovává ukrajinské drony do Pobaltí pomocí systémů elektronického boje,“ prohlásil ukrajinský činitel a omluvil se při té příležitosti Estonsku a dalším pobaltským státům za to, co označil za neúmyslné incidenty způsobené ruským rušením.

Kyjev v poslední době zintenzivnil své útoky proti Ruské federaci. Kromě rafinerií cílí na zbrojovky i přístavy v Baltském moři jako Usť-Luga a Primorsk, jež leží poblíž hranic s Estonskem a Finskem. 

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku
Ilustrační foto

Analytici z ISW poznamenali, že „již dříve zaznamenali zprávy o haváriích ukrajinských dronů na území Baltského moře a Finska, pravděpodobně v důsledku ruského úsilí v oblasti elektronického boje“.

V posledních měsících narazily ukrajinské drony do komína elektrárny v Estonsku, zasáhly prázdné palivové nádrže v Lotyšsku a byly sestřeleny rumunskými stíhačkami rozmístěnými v Litvě.

Narušování vzdušného prostoru pobaltských zemí svědčí především o tom, že ukrajinské drony dolétnou i tam, kam by neměly, uvedl komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Je podle něj ale možné, že se jedná o bezpilotní letouny zmatené ruskou protidronovou obranou.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Nedostatečná ochrana nebe

Při incidentech nikdo nezemřel ani nebyl zraněn. Série narušení leteckého prostoru nicméně vyvolala otázky ohledně stavu protivzdušné obrany na východním křídle NATO. V Lotyšsku kvůli incidentu s drony minulý týden padla vláda.

V září 2025 přiletělo do Polska asi dvacet ruských bezpilotních letounů, které nebyly předem odhaleny. Varšava i Bukurešť reagovaly na incidenty nasazením nové technologie proti dronům.

Východ NATO chce vztyčit „zeď proti dronům“. Ani ta by ale nebyla neprodyšná
Ilustrační foto

Americký systém Merops dokáže identifikovat a pronásledovat nepřátelské drony a v případě rušení satelitní a elektronické komunikace využívá k navigaci umělou inteligenci. Kromě Rumunska a Polska ho však na severu využívá jen Dánsko.

Plukovník Janno Märk z estonských obranných sil řekl ABC News, že univerzální řešení proti všem typům dronů neexistuje, jelikož se pohybují různě rychle a v různých výškách. Opatření proto vyžadují vrstvenou reakci protivzdušné obrany.

Dva typy rušení signálu

Severské a pobaltské země od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 stále častěji varují před elektronickým rušením ze strany Ruska, které v oblasti narušuje komunikaci s letadly, loděmi a drony.

Rusko ruší signál a mate lodě i piloty na severu Evropy
Vysílač v Pobaltí

V oblasti Baltského moře Rusko často využívá dvě hlavní taktiky, jak odklonit drony z kurzu. První je rušení, při němž dochází k přehlušení a zablokování původní komunikace, druhou pak takzvaný spoofing, kdy dron zmatou falešné GPS souřadnice.

Globální družicový navigační systém (GNSS) přijímá přesné časové signály ze satelitů ve vesmíru, které jsou vzdálené asi dvacet tisíc kilometrů. Navigační systém v chytrém telefonu, autě, na lodi nebo v letadle porovnává, jak dlouho trvá přijetí signálů z několika různých satelitů, a na základě toho vypočítá přesnou polohu.

Načítání...

Výběr redakce

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

před 41 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 43 mminutami
Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

před 56 mminutami
Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

před 4 hhodinami
Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

před 5 hhodinami
Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

před 5 hhodinami
Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá

Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil

Izraelem zadržení aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená bezpečnostními silami. Píše to agentura ANSA s odkazem na izraelskou nevládní organizaci Adalah. Násilné počínání vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se vrátili domů. Ze židovského státu budou ve čtvrtek deportováni další aktivisté.
před 19 mminutami

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

Americký prezident Donald Trump ve středu zaznamenal další úspěch ve svém tažení primárkami proti republikánům, jenž se mu postavili. Voliči v Kentucky totiž nominovali do podzimních voleb do Kongresu Trumpem podpořeného kandidáta Eda Gallreina, který porazil jednoho z nejhlasitějších prezidentových kritiků mezi republikány, kongresmana Thomase Massieho. Během května šéf Bílého domu svůj vliv prosadil již v Indianě a v Louisianě.
před 41 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Prvním je silnější evropský pilíř v rámci NATO, za druhé bližší spolupráce NATO a EU. Jako třetí hovořil o strategickém významu podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Do Česka by měl přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
03:05Aktualizovánopřed 43 mminutami

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení. Incidentů s bezpilotními prostředky v poslední době přibývá, Kyjev se za ně omluvil, ale rovněž tvrdí, že drony odklání Moskva.
před 56 mminutami

VideoNechceme skončit v okupaci, říká ukrajinská držitelka Nobelovy ceny za mír

Už pátým rokem se Ukrajina brání plnohodnotné ruské invazi. Držitelka Nobelovy ceny za mír a právnička Oleksandra Matvijčuková v Událostech, komentářích zmínila, že Rusko ani po další zimě, kdy útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajince nezlomilo. Obyvatelé napadené země podle ní touží po míru, je však rozdíl mezi mírem a okupací. „My prostě nechceme skončit v okupaci, nechceme, aby nás obsadili, protože to by byla ta samá válka, akorát v jiném formátu,“ uvedla. Podle Matvijčukové, která se zabývá lidskými právy, nejde o podepsání další mírové smlouvy, spíše o to, jak přinutit ruského vládce Vladimira Putina, aby nechtěl dál ve válce pokračovat. „Musíme udělat všechno pro to, aby cena za tuto válku byla pro Putina vyšší než cena za mír,“ zmínila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.
před 2 hhodinami

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Podle historiků prakticky není možné spočítat, kolik potomků sudetských vyhnanců dnes žije v Německu. Někteří se totiž k dědictví předků vůbec nehlásí a nemají o ně zájem. Řada z nich se ale chystá přijet na sjezd sudetských Němců v Brně, aby – jak sami říkají – se temná minulost už neopakovala.
před 4 hhodinami

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.
před 5 hhodinami

Trump a Netanjahu se v telefonátu přeli o postupu ve válce s Íránem, píše CNN

Americký prezident Donald Trump vedl v úterý „napjatý rozhovor“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ve čtvrtek ráno SELČ o tom napsala stanice CNN, podle níž průběh telefonátu odrážel odlišné názory obou státníků na postup ve válce s Íránem. Stanice se odvolává na prohlášení amerického úředníka. Trump s Netanjahuem v posledních dnech jednali několikrát.
před 7 hhodinami
Načítání...