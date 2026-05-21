Trump a Netanjahu se v telefonátu přeli o postupu ve válce s Íránem, píše CNN


před 10 mminutami|Zdroj: CNN, ČTK

Americký prezident Donald Trump vedl v úterý „napjatý rozhovor“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ve čtvrtek ráno SELČ o tom napsala stanice CNN, podle níž průběh telefonátu odrážel odlišné názory obou státníků na postup ve válce s Íránem. Stanice se odvolává na prohlášení amerického úředníka. Trump s Netnjahuem v posledních dnech jednali několikrát.

Trump po nedělním hovoru s izraelským premiérem prohlásil, že začátkem tohoto týdne podniknou Spojené státy novou vlnu útoků na Írán. Nedlouho poté však šéf Bílého domu oznámil, že na žádost spojenců v Perském zálivu, včetně Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, zastavuje útoky, které podle něj byly plánovány na úterý.

V následujících dnech byly země Perského zálivu v úzkém kontaktu s Bílým domem a zástupci Pákistánu, který jednání zprostředkovává. Pracovaly na podobě rámce, který by mohl podpořit diplomatická jednání, uvedly zdroje CNN. Výměnu zpráv prostřednictvím Islámábádu potvrdil i zástupce íránského ministerstva zahraničí.

Senát USA postoupil návrh, který by omezil Trumpovy pravomoce ve válce s Íránem
Donald Trump na snímku z 18. května 2026

„Jsme v závěrečných fázích jednání s Íránem. Uvidíme, co se stane,“ komentoval Trump snahu o uzavření dohody. „Buď dohodu dosáhneme, nebo uděláme věci, které budou trochu nepříjemné,“ pokračoval. „Ale doufejme, že se to nestane,“ dodal.

Probíhající jednání podle CNN „frustrují izraelského premiéra“, který se dlouhodobě zasazuje o agresivnější přístup k jednání s Teheránem. Netanjahu zdrojů CNN argumentoval, že odklad prospívá pouze Íráncům.

Trump oznámil, že odkládá údery na Írán
Donald Trump

Netanjahu měl v úterý Trumpovi říci, že odklad avizovaných útoků považuje za chybu, a že by prezident měl pokračovat podle plánu. Během hodinového rozhovoru Netanjahu prosazoval obnovení vojenských akcí. Izraelské obavy po úterním telefonátu se rozšířily i na představitele Netanjahuovy vlády, uvedl CNN izraelský zdroj. V izraelském kabinetu podle CNN existuje „silná touha po obnovení vojenské akce“ a roste frustrace z toho, že Trump s akcí otálí.

Válku zahájily USA s Izraelem 28. února údery na Írán, Washington a Jeruzalém je zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Tamní teokratický režim ale tvrdí, že o ni neusiluje. Jaderné zbraně má zřejmě i Izrael, ačkoliv to nikdy nepřiznal, ani nevyvrátil. Teherán v odvetě za americko-izraelské údery útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu.

Od 8. dubna platí příměří, ale mírová jednání, která zprostředkovává Pákistán, zatím uvázla na mrtvém bodě. Konalo se zatím jen jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna.

Čtyři pětiny íránského arzenálu jsou zničeny, psát něco jiného je zrada, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump hovoří na palubě Air Force One s novináři, 17. dubna 2026

Prezident Pavel zahájí bezpečnostní konferenci Globsec

V Praze ve čtvrtek mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než dvou tisíc hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Do Česka by na ní měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
před 47 mminutami

Řada zemí odsoudila chování izraelského ministra k aktivistům z flotily

Několik zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda zastavila v mezinárodních vodách. Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Kanada a Itálie kritizovaly video, které zachycuje spoutané aktivisty klečící na zemi. Ti jsou na záběrech pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Jeho jednání odsoudilo i Turecko a také americký velvyslanec v Izraeli.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Syn zakladatele značky Mango čelí podezření z vraždy svého otce

Katalánská policie bude syna zakladatele módní značky Mango vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom soud poté, co Jonathan Andic složil kauci ve výši jednoho milionu eur. Policie ho podezírá z vraždy svého otce. Isak Andic před rokem a půl zemřel po pádu z útesu.
před 5 hhodinami

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že v Rostově zranil ukrajinský dron jednoho člověka.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

USA obvinily bývalého kubánského vůdce Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy

Spojené státy obvinily bývalého lídra Kuby Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Úřadující ministr spravedlnosti USA Todd Blanche to řekl na čtvrteční akci v Miami připomínající oběti incidentu. Kuba americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoManévrů na Slovensku se zúčastní prapor z Tábora

Nové plány NATO na obranu východního křídla – jak v krizi aktivovat záložní jednotky a odstrašit protivníka – má prověřit cvičení. Součástí jsou rychlé přesuny napříč Evropou. Manévrů na Slovensku pod španělským velením se zúčastní skoro tři tisíce vojáků ze sedmi zemí. Česká armáda tam vyslala prapor z Tábora. Kolony doprovází vojenská policie, přesto řidiči pandurů musí dávat pozor, aby stihli včas zabrzdit. Aliance posílila jednotky podél celého východního křídla. Té na Slovensku velí Španělé, Česko tam má s pandury aktuálně druhý nejsilnější kontingent.
před 7 hhodinami

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
