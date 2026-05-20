USA obvinily bývalého kubánského vůdce Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy

Spojené státy obvinily bývalého lídra Kuby Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Úřadující ministr spravedlnosti USA Todd Blanche to řekl na čtvrteční akci v Miami připomínající oběti incidentu. Kuba obvinění odmítá.
O obvinění 94letého kubánského lídra informovala už dříve odpoledne agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele americké vlády. Castro je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.
„Zpráva je jasná – Spojené státy a prezident (Donald) Trump na své občany nezapomínají a nikdy nezapomenou,“ řekl Blanche.
Trumpova vláda chce podle Blanche obnovit „jednoduchý princip“: „Pokud zabijete Američany, budeme vás stíhat. Bez ohledu na to, kdo jste. Bez ohledu na to, jakou funkci zastáváte,“ napsal Blanche na síti X.
Castro byl v době incidentu ministrem obrany. Zemřeli tehdy čtyři lidé. Sestřelené letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA.
Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor; podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami, což ve čtvrtek Blanche zopakoval. Také Organizace amerických států uvedla, že Kuba porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.
Castrovo obvinění se podle Reuters skládá z několika bodů, a to ze spiknutí s cílem zabít americké občany, ze čtyřnásobné vraždy a ze zničení dvou letadel. Reuters s odvoláním na dokumenty předložené soudu uvedl, že spolu s Castrem se obvinění vztahuje na dalších pět osob.
Spojené státy v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu a objevují se spekulace o možné americké intervenci na ostrově. Trump ve čtvrtek pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím.