Rusko má pět scénářů rozšíření války, prohlásil Zelenskyj

Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. Naznačil, že pro nové operace by Moskva podle zpravodajců potřebovala posílit svou armádu o dalších sto tisíc vojáků.
„Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi. Naše síly na tomto směru budou posíleny,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.
Nařídil ministerstvu zahraničí připravit „další opatření diplomatického charakteru ohledně Běloruska, které může Rusko k rozšíření války využít“. Odpovídající úkoly uložil ukrajinským zpravodajským službám. Naznačil také, že Kyjev „rozšíří geografii osvědčených sankcí dlouhého doletu“, tedy využije dronů a střel „k hmatatelnějšímu nátlaku na Rusko“, aby ustoupilo od rozšíření agrese.
„Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval,“ zdůraznil prezident.
Role Běloruska
Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl Zelenskyj minulý měsíc po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, o pohybech vojsk v Bělorusku, o výstavbě silnic a o dělostřeleckých pozicích u hranic s Ukrajinou.
„Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly běloruské vedení odradit od chyb,“ napsal Zelenskyj v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, na začátku války proti Ukrajině poskytl Rusku území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také startovaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti sousední zemi přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na počínání Minsku uvalil na Bělorusko sankce.