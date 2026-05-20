Airbus rozšíří závod v Seville pro přestavbu civilních letadel na vojenská

Společnost Airbus otevře do konce roku 2027 ve španělské Seville centrum pro přestavbu civilních letadel na tankovací stroje A330 MRTT. Firma tím reaguje na rostoucí globální poptávku po vojenských letounech v souvislosti se zvyšujícími se investicemi do obrany.
Nové centrum vznikne v závodě San Pablo v Seville a doplní stávající zařízení Airbusu v Getafe u Madridu. Podle firmy umožní zvýšit počet ročních přestaveb civilních letadel na vojenskou verzi z pěti na sedm. Zařízení má sloužit také pro údržbu, opravy a modernizaci letounů A330 MRTT již nasazených v provozu.
Strategická volba místa
„Volba Sevilly není náhodná, jde o strategické rozhodnutí. Hlavní město Andalusie splňuje všechny klíčové požadavky pro vojenskou přestavbu tak komplexního letadla, jakým je A330,“ uvedl Francisco Javier Sánchez Segura, prezident společnosti Airbus ve Španělsku.
Realizace projektu bude probíhat ve stávající infrastruktuře s cílem „maximalizovat“ její provozní kapacitu a „vybavit ji potřebnou technologií“ pro přestavbu letadel.
Společnost Airbus investuje do modernizace průmyslových zařízení v hangárech, zavedení pokročilých procesů a také do „ambiciózního vzdělávacího programu pro vysoce kvalifikované místní pracovníky“.
Podle prezidenta Airbusu padla volba na Sevillu proto, že „spojuje pokročilé technické know-how s prvotřídní infrastrukturou – díky finálním montážním linkám letounů A400M a C295 – a zároveň nabízí klíčovou logistickou a provozní blízkost závodu v Getafe“.
Vysoká celosvětová poptávka po letounech A330 MRTT
V rámci těchto plánů se počítá s tím, že závod společnosti Airbus v Getafe bude fungovat jako „strategický koordinátor“ a umožní oběma provozům společně reagovat na vysokou poptávku po modelu A330 MRTT na trhu, kterou pohání rostoucí investice do obrany ve světě.
A330 MRTT je víceúčelový tankovací letoun určený k doplňování paliva za letu, přepravě vojáků a nákladu i k leteckým zdravotnickým evakuacím. V současnosti má 91 objednávek z 19 zemí a mimo Spojené státy drží 90procentní podíl na trhu.
Společnost Airbus zaměstnává ve svých závodech ve Španělsku více než čtrnáct tisíc lidí. Z toho 3500 pracuje v andaluských provozech San Pablo a Tablada v Seville a v Cádizu.
Článek napsala Carmen Morales Puisegurová (RTVE), poprvé byl publikován 20. května 2026 v 09:40 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.