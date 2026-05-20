Airbus rozšíří závod v Seville pro přestavbu civilních letadel na vojenská


před 8 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Společnost Airbus otevře do konce roku 2027 ve španělské Seville centrum pro přestavbu civilních letadel na tankovací stroje A330 MRTT. Firma tím reaguje na rostoucí globální poptávku po vojenských letounech v souvislosti se zvyšujícími se investicemi do obrany.

Nové centrum vznikne v závodě San Pablo v Seville a doplní stávající zařízení Airbusu v Getafe u Madridu. Podle firmy umožní zvýšit počet ročních přestaveb civilních letadel na vojenskou verzi z pěti na sedm. Zařízení má sloužit také pro údržbu, opravy a modernizaci letounů A330 MRTT již nasazených v provozu.

Nové zařízení má sloužit také pro údržbu, opravy a provozní servis a modernizaci letounů A330 MRTT, které jsou již v provozu.

Projekt společné evropské stíhačky je v ohrožení
Modely francouzsko-německo-španělského systému Future Combat Air System (FCAS)

Strategická volba místa

„Volba Sevilly není náhodná, jde o strategické rozhodnutí. Hlavní město Andalusie splňuje všechny klíčové požadavky pro vojenskou přestavbu tak komplexního letadla, jakým je A330,“ uvedl Francisco Javier Sánchez Segura, prezident společnosti Airbus ve Španělsku.

Realizace projektu bude probíhat ve stávající infrastruktuře s cílem „maximalizovat“ její provozní kapacitu a „vybavit ji potřebnou technologií“ pro přestavbu letadel.

Společnost Airbus investuje do modernizace průmyslových zařízení v hangárech, zavedení pokročilých procesů a také do „ambiciózního vzdělávacího programu pro vysoce kvalifikované místní pracovníky“.

Podle prezidenta Airbusu padla volba na Sevillu proto, že „spojuje pokročilé technické know-how s prvotřídní infrastrukturou – díky finálním montážním linkám letounů A400M a C295 – a zároveň nabízí klíčovou logistickou a provozní blízkost závodu v Getafe“.

Sídlo společnosti Airbus v Seville
Zdroj: EFE / AIRBUS

Vysoká celosvětová poptávka po letounech A330 MRTT

V rámci těchto plánů se počítá s tím, že závod společnosti Airbus v Getafe bude fungovat jako „strategický koordinátor“ a umožní oběma provozům společně reagovat na vysokou poptávku po modelu A330 MRTT na trhu, kterou pohání rostoucí investice do obrany ve světě.

A330 MRTT je víceúčelový tankovací letoun určený k doplňování paliva za letu, přepravě vojáků a nákladu i k leteckým zdravotnickým evakuacím. V současnosti má 91 objednávek z 19 zemí a mimo Spojené státy drží 90procentní podíl na trhu.

Společnost Airbus zaměstnává ve svých závodech ve Španělsku více než čtrnáct tisíc lidí. Z toho 3500 pracuje v andaluských provozech San Pablo a Tablada v Seville a v Cádizu.

Rusko kvůli nedostatku dopravních letadel sahá i po strojích sovětské výroby
Iljušin Il-96

Článek napsala Carmen Morales Puisegurová (RTVE), poprvé byl publikován 20. května 2026 v 09:40 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

08:13Aktualizovánopřed 7 mminutami
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

13:34Aktualizovánopřed 43 mminutami
Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

13:12Aktualizovánopřed 46 mminutami
Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

11:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

12:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

14:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump prolomil tabu. Řešit zbraně pro Tchaj-wan s Čínou zakázal Reagan

Trump prolomil tabu. Řešit zbraně pro Tchaj-wan s Čínou zakázal Reagan

před 1 hhodinou
Pražští radní schválili nový územní plán

Pražští radní schválili nový územní plán

10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Airbus rozšíří závod v Seville pro přestavbu civilních letadel na vojenská

Společnost Airbus otevře do konce roku 2027 ve španělské Seville centrum pro přestavbu civilních letadel na tankovací stroje A330 MRTT. Firma tím reaguje na rostoucí globální poptávku po vojenských letounech v souvislosti se zvyšujícími se investicemi do obrany.
před 8 mminutami

Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, shodli se ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska. Obě země budou dle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se prý mohla rozšířit o další státy.
13:34Aktualizovánopřed 43 mminutami

Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

Evropský parlament (EP) přijal rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání fondů EU na Slovensku. Evropský parlament skrze ni přímo vyzývá Evropskou komisi (EK), aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti a 25 se zdrželo. Nejsilnější opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS) uvedlo, že zmrazení evropských fondů nikdy nebylo reálnější. Vyjádření tamního úřadu vlády a ministerstva spravedlnosti ČTK zjišťuje.
13:12Aktualizovánopřed 46 mminutami

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
11:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump prolomil tabu. Řešit zbraně pro Tchaj-wan s Čínou zakázal Reagan

Americký prezident Donald Trump diskusemi s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem o zbraních pro Tchaj-wan překročil „červenou linii“ danou zárukami z osmdesátých let. Podle řady expertů využije Peking nejistoty kolem Trumpovy ochoty dodržet závazky k zesílení tlaku na ostrov. USA jsou už skoro padesát let ze zákona povinny dodávat Tchaj-peji zbraně k obraně. Trump teď naznačil, že nejnovější balíček použil jako páku při vyjednávání v Pekingu, což znejistilo i další spojence USA v regionu v čele s Japonskem.
před 1 hhodinou

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach platil několik desítek minut pro část země včetně hlavního města Vilniusu, kde byl dočasně uzavřen prostor nad mezinárodním letištěm.
09:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

Ruský vůdce Vladimir Putin po schůzce se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova se však oba státy zatím neshodly na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat jednání. Kromě oficiálních rozhovorů mají oba prezidenti zakončit den neformálním setkáním u čaje.
08:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska.
před 3 hhodinami
Načítání...