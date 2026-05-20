Estonský svaz umělců přišel podvodem o 700 tisíc eur, zvažuje prodej majetku

Podvodníci, kteří se vydávali za důvěryhodné volající a jednali prostřednictvím hlavní účetní, připravili Estonský svaz umělců přibližně o 700 tisíc eur (přibližně sedmnáct milionů korun).
Dne 15. května přijala předsedkyně Estonského svazu umělců Maarin Ektermannová telefonát z banky, která ji informovala, že z účtů svazu byly prostřednictvím jeho hlavní účetní provedeny podezřelé transakce. Ektermannová na tiskové konferenci uvedla, že svaz má účty u bank Swedbank a SEB a že útok zasáhl obě banky i všechny účty organizace.
Podle Ektermannové tvořily téměř sedm set tisíc eur odcizených podvodníky především účelově vázané prostředky ministerstva kultury určené na letošní odměny umělcům vyplácené prostřednictvím svazu. Mezi ukradenými penězi byly také podpory vyplácené podle zákona o tvůrčích osobách a tvůrčích sdruženích, provozní podpora galerií a vlastní prostředky svazu.
„Poté, co jsem zjistila rozsah škody, okamžitě jsem podala trestní oznámení. Severní prefektura zahájila trestní řízení, které vede státní zastupitelství Severního obvodu,“ uvedla předsedkyně.
Hlavní účetní svazu, jejíž účet byl k převodům použit, byla po dobu vyšetřování postavena mimo službu. Ektermannová uvedla, že účetní plně spolupracuje na objasnění případu.
„Upřímně nás mrzí, že k tomu došlo a že bylo možné stát se obětí takového podvodu. Můžeme potvrdit, že i nadále budeme schopni vyplatit tento měsíc mzdy všem zaměstnancům i příjemcům uměleckých platů. Tvůrčí granty byly naštěstí vyplaceny už před útokem. V současnosti máme dvacet příjemců uměleckých platů, téměř třicet příjemců tvůrčích grantů a 25 zaměstnanců, kteří pro svaz pracují na částečný nebo plný úvazek,“ sdělila Ektermannová.
V případu figurují dvě oběti: kromě Estonského svazu umělců byli podvodníky připraveni o peníze také hlavní účetní, která jim předala svou osobní platební kartu. Její ztráty dosahují desítek tisíc eur.
Podvodníci se vydávali za doručovací společnost
Rait Pikaro, vedoucí kriminálního odboru Severní prefektury estonské policie a pohraniční stráže, uvedl, že pachatelé poprvé kontaktovali hlavní účetní svazu 7. května. Vydávali se za zaměstnance doručovacího centra společnosti Omniva a tvrdili, že jí chtějí předat doporučený dopis adresovaný bývalému předsedovi svazu.
„Zneužili její ochoty a smyslu pro povinnost. Oběti řekli, že k dokončení úkonu se musí ověřit na dálku zadáním PIN kódů. Poté následoval telefonát údajně z Estonské centrální banky s tvrzením, že se stala obětí kyberútoku a musí rychle jednat, aby ochránila peníze na bankovních účtech,“ vysvětlil Pikaro.
„Trvalo to týden a během té doby účetní předala i své platební karty,“ sdělil Pikaro. Dodal, že skuteční policisté nikdy nepožadují instalaci softwaru do cizího počítače, nezapojují lidi do tajných operací ani nežádají, aby podobné záležitosti tajili před příbuznými nebo zaměstnavateli.
Když Swedbank 15. května upozornila policii a strážci zákona následně dorazili do sídla Estonského svazu umělců, ukázalo se, že už je příliš pozdě – během týdne byly podvodníkům převedeny vysoké částky. Pikaro však poznamenal, že i v době, kdy byla policie na místě, na počítači stále probíhala aktivita. Díky zásahu se tak podařilo zabránit dalším ztrátám.
Peníze byly převedeny na účty v pěti zahraničních zemích a policie považuje šance na jejich získání zpět za minimální.
Není jasné, jaký majetek bude muset svaz prodat
Ektermannová uvedla, že protože se podvodníkům nepodařilo účty zcela vyprázdnit, svaz bude ještě schopen vyplatit květnové mzdy jak příjemcům uměleckých platů, tak svým 25 zaměstnancům, z nichž někteří pracují na plný a jiní na částečný úvazek.
„Tvůrčí granty za květen už byly naštěstí vyplaceny. Tím, co bude v červnu a v následujících měsících, se nyní musí zabývat krizový výbor. Svaz má majetek, který budeme muset začít prodávat. O tom, co přesně, jak a na jakém základě, rozhodneme společně s vedením, krizovým výborem a radou,“ uvedla předsedkyně svazu. „Nepůjde to příliš rychle a otázka, jak zvládnout nadcházející měsíce, je bolestivá.“
Majetek svazu tvoří nemovitosti a umělecká sbírka. Co přesně půjde do prodeje, bude podle Ektermannové jasné až po podrobné analýze čísel a projednání s radou. Zopakovala, že Estonský svaz umělců rozhodně neukončí činnost a bude dál plnit své závazky vůči kulturnímu sektoru. Výstavy budou pokračovat podle plánu a prioritou zůstává vyplácení mezd.
„Je to skutečně katastrofa,“ uvedla předsedkyně svazu s tím, že „je to emocionální i finanční šok“.
Mimořádné jednání rady Estonského svazu umělců se sešlo v pondělí večer. Zástupci členských organizací a umělci byli informováni o tom, co se stalo, a jednali o možných dalších krocích. Rada pověřila vedení svazu řešením krize a zároveň vznikl krizový výbor. Podle předsedkyně svazu v něm kromě zaměstnanců organizace zasednou také externí odborníci a zástupce ministerstva kultury.
Svaz si navíc přizval společnost Klaar.me pro finanční poradenství, agenturu Agenda PR jako komunikačního partnera a kancelář Sorainen pro právní pomoc.
Podle Pikara je případ součástí širší vlny podvodů. Policie každý den přijímá 50 až 60 oznámení o pokusech podvodníků oklamat lidi a denně přijde o peníze pět až deset jednotlivců nebo firem. Za první čtyři měsíce letošního roku evidovaly estonské úřady 1100 trestných činů souvisejících s podvody, přičemž celková škoda dosáhla osmi milionů eur (přibližně 194,6 milionu korun).
Článek od ERR, poprvé publikovaný 19. května 2026 v 11:05 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.