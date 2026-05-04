Falešné nabídky práce na TikToku slibují stovky eur denně. Z obětí lákají peníze i osobní údaje

Na TikToku se šíří videa s pracovními nabídkami, které slibují výdělek až 570 eur denně (zhruba 14 250 korun), za balení produktů z domova. Inzeráty lákají na flexibilní pracovní dobu i na to, že uchazeči nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Ve skutečnosti jsou ale falešné. Španělská civilní garda (Guardia Civil) a španělský Národní institut kybernetické bezpečnosti (INCIBE) serveru VerificaRTVE potvrdily, že jde o podvodné nabídky, které oběti přesměrovávají na španělská telefonní čísla na WhatsAppu. VerificaRTVE prověřila patnáct takových inzerátů, jež nabízely například balení gumiček do vlasů, bižuterie nebo ponožek.
„Dobrý den, chtěli byste mít něco na práci ve volném čase? Aktuálně hledám lidi žijící ve Španělsku na flexibilní práci bez časových omezení,“ zaznívá ve dvacetisekundovém videu na TikToku, které ukazuje ženu balící gumičky do vlasů. Krátký reklamní spot v titulku slibuje „práci z domova“ s „denním platem od 400 do 570 eur (10 tisíc až 14 250 korun)“, „denní výplatou“ a „bez věkového omezení“. Na konci nahrávka přechází do formuláře, v němž odkaz „více informací“ vede na účet na WhatsAppu se španělským telefonním číslem.
INCIBE i Guardia Civil serveru VerificaRTVE potvrdily, že tyto inzeráty jsou „podvodem“, jehož prostřednictvím se kyberzločinci snaží získat bankovní a osobní údaje obětí nebo jejich peníze. „Nejprve si řeknou o malou platbu přes Bizum nebo o nízkou částku, tím to ale nekončí. Pokud po vás dál chtějí peníze, přestaňte,“ vysvětlila Eugenia Caballerová, technička INCIBE pro řešení incidentů a reakci na ně. „Obvykle se snaží získat bankovní údaje, což je nejzávažnější problém, se kterým se setkáváme,“ zdůrazňuje. Kyberzločinci pak mohou tyto bankovní a osobní údaje využít k „platbám přes platební brány“ nebo k „dalším podvodům“.
Kapitán kybernetického velitelství Guardia Civil v Leónu serveru VerificaRTVE vysvětlil, že tyto falešné inzeráty na TikToku lze zařadit mezi „pyramidové podvody zahrnující více lidí“.
„Vždy používají stejnou návnadu: krátké video,“ z něhož oběť kybernetického podvodu přesměrují na číslo na „WhatsAppu nebo Telegramu“, uvedl vyšetřovatel Guardia Civil.
Web VerificaRTVE se následně obrátil i na sociální síť TikTok, která uvedla, že reklamy zaslané VerificaRTVE už odstranila, protože porušovaly reklamní pravidla sociální sítě namířená proti pracovním podvodům. Platforma v e-mailu připomněla, že podle čl. 39 odst. 3 nařízení o digitálních službách platí, že pokud je reklama nezákonná nebo porušuje podmínky a pravidla sociální sítě, musí TikTok video i jméno inzerenta odstranit ze své knihovny reklam.
Patnáct různých reklam s falešnými nabídkami a stejným vzorcem
VerificaRTVE identifikovala patnáct různých videí s falešnými pracovními nabídkami, která se řídí stejným vzorcem: ukazují detailní záběry lidí balících produkty z domova a používají barevné, jednoduše zpracované nápisy typu „Hledáme lidi s volným časem“ nebo „Práce z domova“. Některá videa využívají hlasy se španělským přízvukem, jiná s latinskoamerickým. Reklamy zveřejněné na TikToku přitom neumožňují video uložit, stáhnout ani sdílet.
Profily na WhatsAppu, na které reklamy prověřené redakcí VerificaRTVE přesměrovávaly, patří k firemní verzi aplikace a jsou navázané na španělská telefonní čísla. Všechny zobrazují fotografie žen, které jsou ve skutečnosti falešné – buď jde o snímky z fotobank, například z Freepiku, nebo o obrázky vytvořené umělou inteligencí.
Tyto profily na WhatsAppu s falešnými fotografiemi žen se v popiscích označují obecnými pracovními tituly, například „vedoucí lidských zdrojů“, „náborový manažer“ nebo „manažer náboru“. Zároveň jsou vedené jako firemní účty v kategorii „umění a zábava“.
Účty na TikToku, které podle zjištění VerificaRTVE tyto falešné reklamy zveřejňují, také používají profilové fotografie vytvořené umělou inteligencí od Googlu, jak je vidět na obrázku výše. Některé profily na WhatsAppu mají přednastavené zprávy, takže se oběti po otevření chatu zobrazí připravený text k odeslání: „Dobrý den, chtěl/a bych se dozvědět více o této práci na částečný úvazek.“
Videa a audionahrávky vytvořené umělou inteligencí
Redakce VerificaRTVE nahrála na mobilní telefony patnáct reklam, které zaznamenala na TikToku a které kvůli jejich nastavení nebylo možné z platformy stáhnout ani u nich získat webový odkaz. Videa následně analyzovala pomocí nástrojů pro rozpoznávání obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Ty vyhodnotily, že reklamy využívaly syntetické hlasy a obrazy.
Jedna z nahrávek ukazuje ženu, která v rukou drží perlový náramek. V pozadí je vidět španělská vlajka. V audiu je slyšet ženský hlas s latinskoamerickým přízvukem, který vyjmenovává výhody nabízené práce.
Španělská redakce toto video analyzovala pomocí nástroje Hive Moderation. Ten s pravděpodobností 99,9 procenta vyhodnotil, že bylo vytvořeno umělou inteligencí. Nahrávka vykazuje viditelné známky umělého původu, mimo jiné kvůli kvalitě zpracování a tomu, že hlas není synchronizovaný s pohybem rtů. Nástroj zároveň našel indicie, že video vzniklo pomocí platformy Hunyuan Video.
Další video ukazuje ženu, která balí ponožky, obraz i zvuk jsou ale vytvořené umělou inteligencí. Záběry přehrávané ve zrychleném tempu obsahují grafické chyby typické pro AI, například deformovanou komodu. Chyby se objevují i ve zvuku, například ve zmínce o „denním příjmu 200, 500 eur“ (zhruba 5000 až 12 500 korun). Nástroje InVID WeVerify a Hive potvrdily, že hlas ve videu byl naklonován pomocí AI, jak ukazuje obrázek níže.
Falešné reklamy se vydávají za El Corte Inglés a Amazon
Jednou ze strategií inzerentů je vydávat se za známé značky ve Španělsku, například El Corte Inglés nebo Amazon. Jedno z videí zobrazuje název řetězce obchodních domů a napodobuje jeho psaní velkými písmeny, jako profilovou fotografii ale používá snímek ženy.
Další video se vydává za Amazon tím, že zobrazuje jeho logo na fotografii i ve formuláři. Ve španělsky psaném dotazníku se objevují chyby, například „YEC“ místo „Yes“. Kliknutí na tuto možnost vede na další formulář označený jako „Real Fábrica de Tabacos“, nikoli Amazon. Stejně jako u ostatních videí s falešnými pracovními nabídkami proces pokračuje propojením s chatem na firemním čísle WhatsAppu, kde je fotografie ženy převzatá z Freepiku.
Jak postupovat, pokud se člověk stane obětí takového podvodu?
Těm, kteří se stali obětí kybernetického podvodu, jako jsou tyto falešné reklamy na TikToku, doporučuje Národní institut kybernetické bezpečnosti INCIBE „shromáždit a uchovat všechny důkazy“ a „podat trestní oznámení u bezpečnostních složek státu“. Oznámení lze podat i elektronicky prostřednictvím elektronického sídla Guardia Civil.
V případě finanční škody INCIBE doporučuje „předložit kopii trestního oznámení bance“ a požádat o „vrácení stržených částek nebo provedených plateb“. Pokud finanční instituce neodpoví způsobem, který je pro oběť uspokojivý, doporučuje se podat stížnost u Španělské centrální banky.
Šíření falešných reklam, které slibují snadný výdělek za jednoduché úkoly, je v rozporu s pravidly TikToku zakazujícími na této sociální síti „klamavé praktiky“. Nařízení o digitálních službách stanoví, že sociální sítě musí nezákonný obsah odstranit, jakmile se o jeho existenci dozvědí.
Keyling T. Romerová je studentkou magisterského programu Mezinárodní zpravodajství na Univerzitě Alcalá de Henares. Článek zkontrolovali Borja Díaz-Merry, editor VerificaRTVE, a Estefanía de Antoniová, vedoucí oddělení ověřování, datové žurnalistiky a nových narativů v RTVE.
Článek napsaný VerificaRTVE (RTVE), poprvé publikovaný 4. května 2026 v 07:00 (SELČ)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.