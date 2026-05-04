Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci Aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci.
Český předseda řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil Babiš.
Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Evropští lídři se na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
Vznik EPC inicioval v květnu 2022 francouzský prezident Emmanuel Macron. Neformální platforma má podporovat politický dialog v Evropě a přispívat k její stabilitě, bezpečnosti a prosperitě. První setkání se konalo na podzim 2022 v Praze, dosud poslední summit EPC byl loni v říjnu v Kodani. Po Arménii se bude následující summit konat v listopadu v Irsku.