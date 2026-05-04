Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci Aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.

„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci.

Český předseda řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil Babiš.

Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Evropští lídři se na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Vznik EPC inicioval v květnu 2022 francouzský prezident Emmanuel Macron. Neformální platforma má podporovat politický dialog v Evropě a přispívat k její stabilitě, bezpečnosti a prosperitě. První setkání se konalo na podzim 2022 v Praze, dosud poslední summit EPC byl loni v říjnu v Kodani. Po Arménii se bude následující summit konat v listopadu v Irsku.

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Perském zálivu, oznámil Trump

Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvázly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by mohl považovat americký doprovod lodí v Hormuzském průlivu za porušení příměří, reagoval dle AFP významný íránský činitel Ebráhím Azízí, který je předsedou parlamentního výboru pro národní bezpečnost.
VideoV Německu roste zájem o elektroauta. Stojí za ním drahá paliva i státní dotace

Rostoucí ceny benzínu a nafty zvyšují v Německu poptávku po nových i ojetých elektroautech. Prodejci hlásí výraznější zájem od konce února, u ojetých vozů podle nich v některých případech vzrostl až o desítky procent. Kromě drahých paliv k trendu přispívá také širší nabídka levnějších modelů, státní dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nebo zájem o domácí nabíjení v kombinaci se solárními panely. Spolková vláda ale zároveň usiluje o zmírnění unijních pravidel pro postupné vytlačování aut se spalovacími motory z evropského trhu.
Spor s Trumpem za stažením vojáků USA z Německa nestojí, věří Merz

Oznámené stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa nesouvisí se sporem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, do kterého se spolkový kancléř Friedrich Merz dostal. Merz to v neděli prohlásil v rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD. Řekl také, že Washington považuje za hlavního německého partnera v Severoatlantické alianci.
Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má zájem na ukončení války na Ukrajině, Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle šéfa ANO komplikuje situaci. Babiš však míní, že šance válku ukončit je. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zelenskyj označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu.
Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel. Ukrajinská armáda podnikla rozsáhlý dronový nálet na západní regiony Ruska. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že síly napadené země zasáhly u vjezdu do přístavu v Novorossijsku dva tankery patřící do stínové flotily agresora.
Agenta chránícího Trumpa před týdnem postřelil útočník, tvrdí vyšetřovatelé

Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkaz, že jednoho ze strážců prezidenta Spojených států Donalda Trumpa před týdnem na večeři korespondentů Bílého domu postřelil útočník, který se snažil na akci proniknout, oznámila v neděli dle agentury Reuters washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirroová. Dosud nebylo jasné, zda člena Tajné služby USA, která chrání prezidenta a vysoké ústavní činitele, omylem během přestřelky nezasáhli jeho kolegové. Trumpa, který byl na galavečeru přítomen, ochranka v pořádku evakuovala.
Exploze táboráku zranila v Rakousku pět dětí. Pod ohništěm byly výbušniny

Pět dětí ve věku od deseti do čtrnácti let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války“.
