Agenta chránícího Trumpa před týdnem postřelil útočník, tvrdí vyšetřovatelé

Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkaz, že jednoho ze strážců prezidenta Spojených států Donalda Trumpa před týdnem na večeři korespondentů Bílého domu postřelil útočník, který se snažil na akci proniknout, oznámila v neděli dle agentury Reuters washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirroová. Dosud nebylo jasné, zda člena Tajné služby USA, která chrání prezidenta a vysoké ústavní činitele, omylem během přestřelky nezasáhli jeho kolegové. Trumpa, který byl na galavečeru přítomen, ochranka v pořádku evakuovala.
„Nyní můžeme určit, že brok z náboje vypáleného z pumpovací brokovnice Mossberg obviněného se vpletl do vesty příslušníka Tajné služby,“ prohlásila Pirroová.
O postřelení člena ostrahy útočníkem krátce po činu informovala policie a podobně se vyjádřil i šéf Bílého domu. V dokumentech předložených soudu se ale přímo neuvádělo, že příslušníka Tajné služby USA skutečně zasáhl údajný útočník. Během incidentu totiž několikrát vystřelila i ochranka s policií, takže bezprostředně nebylo jasné, kdo agenta opravdu zasáhl. Ten vyvázl bez vážnějších zranění díky neprůstřelné vestě.
Incident v hotelu
Večeře korespondentů Bílého domu se před týdnem v sobotu ve washingtonském hotelu Hilton účastnili vedle Trumpa také viceprezident JD Vance a další členové vlády. Obviněný údajný útočník proběhl dle dostupných informací bezpečnostní kontrolou směrem k sálu a zároveň pálil z brokovnice. U sebe měl mít rovněž pistoli a nože.
Podle obžaloby dotyčný naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Obhajoba však atentát na Trumpa označila za spekulaci, neboť muž, který byl při zásahu zraněn, ve svém manifestu odeslaném před celou událostí výslovně o prezidentovi USA nepíše. Text nicméně podepsal jako „přátelský federální atentátník“.