Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele


před 10 mminutami | Zdroj: ČT24
Události: Zvýšení amerických cel na auta dovážená z EU
Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.

Evropská unie a Spojené státy se loni v létě dohodly na tom, že americká cla na většinu zboží z EU, včetně aut, nepřekročí patnáct procent. Unie se na oplátku zavázala otevřít svůj trh americkému průmyslovému zboží.

Právní akty nicméně schválil Evropský parlament teprve konce března. Váhal kvůli Trumpovým výhrůžkám Grónsku i soudním sporům o cla přímo v USA. Schvalování dohody na evropské straně může trvat ještě pár týdnů, jelikož poslanci jednají o konečné podobě pravidel s členskými státy. Americká administrativa dávala opakovaně najevo, že podle ní trvá legislativní proces moc dlouho.

Trump nakonec v pátek oznámil, že kvůli údajně nedodržované dohodě zvýší cla na evropské osobní a nákladní automobily na 25 procent. Evropská komise uvedla, že úmluvu zavádí standardním legislativním postupem a o jeho průběhu americkou stranu informuje. Brusel zároveň zdůrazňuje, že je připraven bránit zájmy celého bloku.

Možný pokles poptávky po součástkách z Čech

Zvýšení cel by zasáhlo zejména Německo, tedy největší evropskou ekonomiku a významného výrobce aut. Nepřímo by ale dopadlo také na tuzemské podniky, které jsou součástí evropských dodavatelských řetězců. Tuzemský automobilový průmysl se na celkovém vývozu ze země podílí téměř čtvrtinou a jeho největší část je napojená právě na sousední Německo.

Do Spojených států míří méně než jedno procento vývozu tuzemského automobilového sektoru. Podle ekonomů a odborníků na tuto oblast průmyslu proto nejsou největším rizikem přímé dodávky z Česka do USA, ale pokles poptávky po českých součástkách používaných ve vozech vyráběných v Německu, na Slovensku nebo v dalších evropských zemích a následně vyvážených za oceán.

Podle Havlíčka jde o součást Trumpovy taktiky

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) označil Trumpova slova spíše za součást vyjednávací taktiky. Tuzemsko podle něj samo reagovat nemůže, protože cla jsou v kompetenci Evropské unie. Dodal ale, že vláda je s Bruselem v každodenním kontaktu a že stále existuje šance na změnu amerického postoje.

Podle místopředsedy STAN a Havlíčkova předchůdce v čele resortu Lukáše Vlčka by se Evropa i Česko měly víc soustředit na vlastní kapacity, nejbližší obchodní partnery a menší závislost na dovozu energií, vzácných surovin nebo digitálních technologií.

Přesun výroby do Spojených států, o který Trump dlouhodobě usiluje, je podle odborníků pro většinu tuzemských firem nereálný. Takové rozhodnutí se připravuje roky a společnosti by potřebovaly jistotu, že obchodní bariéry budou platit delší dobu. Některé podniky se ale na americký trh připravují dlouhodobě, například firma na autodíly z Opavska urychlila přesun části výroby do Atlanty, odkud bude dodávat díly pro vozy Tesla.

Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.
