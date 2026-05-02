Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.
Evropská unie a Spojené státy se loni v létě dohodly na tom, že americká cla na většinu zboží z EU, včetně aut, nepřekročí patnáct procent. Unie se na oplátku zavázala otevřít svůj trh americkému průmyslovému zboží.
Právní akty nicméně schválil Evropský parlament teprve konce března. Váhal kvůli Trumpovým výhrůžkám Grónsku i soudním sporům o cla přímo v USA. Schvalování dohody na evropské straně může trvat ještě pár týdnů, jelikož poslanci jednají o konečné podobě pravidel s členskými státy. Americká administrativa dávala opakovaně najevo, že podle ní trvá legislativní proces moc dlouho.
Trump nakonec v pátek oznámil, že kvůli údajně nedodržované dohodě zvýší cla na evropské osobní a nákladní automobily na 25 procent. Evropská komise uvedla, že úmluvu zavádí standardním legislativním postupem a o jeho průběhu americkou stranu informuje. Brusel zároveň zdůrazňuje, že je připraven bránit zájmy celého bloku.
Možný pokles poptávky po součástkách z Čech
Zvýšení cel by zasáhlo zejména Německo, tedy největší evropskou ekonomiku a významného výrobce aut. Nepřímo by ale dopadlo také na tuzemské podniky, které jsou součástí evropských dodavatelských řetězců. Tuzemský automobilový průmysl se na celkovém vývozu ze země podílí téměř čtvrtinou a jeho největší část je napojená právě na sousední Německo.
Do Spojených států míří méně než jedno procento vývozu tuzemského automobilového sektoru. Podle ekonomů a odborníků na tuto oblast průmyslu proto nejsou největším rizikem přímé dodávky z Česka do USA, ale pokles poptávky po českých součástkách používaných ve vozech vyráběných v Německu, na Slovensku nebo v dalších evropských zemích a následně vyvážených za oceán.
Podle Havlíčka jde o součást Trumpovy taktiky
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) označil Trumpova slova spíše za součást vyjednávací taktiky. Tuzemsko podle něj samo reagovat nemůže, protože cla jsou v kompetenci Evropské unie. Dodal ale, že vláda je s Bruselem v každodenním kontaktu a že stále existuje šance na změnu amerického postoje.
Podle místopředsedy STAN a Havlíčkova předchůdce v čele resortu Lukáše Vlčka by se Evropa i Česko měly víc soustředit na vlastní kapacity, nejbližší obchodní partnery a menší závislost na dovozu energií, vzácných surovin nebo digitálních technologií.
Přesun výroby do Spojených států, o který Trump dlouhodobě usiluje, je podle odborníků pro většinu tuzemských firem nereálný. Takové rozhodnutí se připravuje roky a společnosti by potřebovaly jistotu, že obchodní bariéry budou platit delší dobu. Některé podniky se ale na americký trh připravují dlouhodobě, například firma na autodíly z Opavska urychlila přesun části výroby do Atlanty, odkud bude dodávat díly pro vozy Tesla.