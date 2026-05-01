Spojené státy zvýší cla na dovoz aut ze zemí EU, oznámil Trump

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně cla vztahovat.
Trumpovo oznámení podle předsedy výboru Evropského parlamentu pro obchod Bernda Lange ukazuje, že Spojené státy jsou nespolehlivým obchodním partnerem. „Takto se k blízkým partnerům nechová. Nyní můžeme reagovat jen s maximální jasností a rozhodností a opřít se přitom o sílu naší pozice,“ reagoval.
Připravujeme podrobnosti.