Americký prezident Donald Trump v noci na pátek oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně stoprocentního cla na léky, padesátiprocentního cla na kuchyňský nábytek a pětadvacetiprocentního cla na těžké nákladní automobily. Nové tarify mají vstoupit v platnost 1. října, informovala agentura Reuters.
Trump zatíží novými cly léky, nábytek a nákladní auta
Trump nová cla oznámil ve čtvrtek večer místního času ve třech samostatných příspěvcích na své sociální síti Truth Social. Nespecifikoval nicméně, zda se nové tarify budou přičítat ke clům již uvaleným na jednotlivé země ani zda z nich budou vyňaty ty státy nebo bloky, s nimiž Spojené státy uzavřely obchodní dohody, jako jsou Japonsko nebo Evropská unie.
Vzhledem k tomu, že tyto dohody obsahují ustanovení, která omezují výši tarifů na konkrétní výrobky, jako jsou automobily, polovodiče nebo léčiva, je podle Reuters pravděpodobné, že pro tyto země se cla nezvýší nad dohodnuté sazby.
„Od 1. října 2025 zavedeme padesátiprocentní clo na všechny kuchyňské skříňky, koupelnové skříňky a související výrobky. Kromě toho zavedeme třicetiprocentní clo na čalouněný nábytek. Důvodem je rozsáhlé ‚zaplavení‘ Spojených států těmito výrobky,“ uvedl šéf Bílého domu v příspěvku k uvalení cel na nábytek, jež zdůvodnil mimo jiné ochranou národní bezpečnosti, stejně jako v případě nákladních automobilů.
Spojené státy také od 1. října uvalí clo ve výši sto procent na všechny značkové i patentované farmaceutické výrobky, oznámil prezident USA. Výjimku z těchto cel budou mít podle něj firmy, které fyzicky zahájily výstavbu výrobního závodu ve Spojených státech.
Akcie farmaceutických firem na asijských trzích v reakci na zprávu prudce oslabily. Klesl také index sledující čínské výrobce nábytku.