Spojené státy a Evropská unie ve čtvrtek uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, jež obě strany zveřejnily.
EU a USA uzavřely obchodní dohodu o clech
V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 procenta, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí stoprocentní clo. Tomu se podle dohody EU vyhne.
Podle unijního komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče by alternativa k uzavřené dohodě byla obchodní válka s mimořádně vysokými cly a politická eskalace. „To by ohrozilo pracovní místa, růst a podniky na obou stranách Atlantiku,“ přepověděl Šefčovič.
V prohlášení obě strany uvedly přijaté závazky, včetně slibu EU odstranit cla na všechny průmyslové výrobky z USA a poskytnout preferenční přístup na trh pro širokou škálu zemědělských produktů z USA.
Washington podnikne kroky ke snížení současných cel ve výši 27,5 procenta na dovoz automobilů a automobilových dílů, jakmile Brusel zavede legislativu potřebnou k provedení slíbeného snížení tarifů na americké zboží.
EU plánuje významné zvýšení nákupů v USA
Unie se také zavazuje k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu korun) do roku 2028. Evropské podniky mají investovat 600 miliard dolarů do strategických sektorů v USA do roku 2028.
EU podle prohlášení plánuje významné zvýšení nákupů vojenského vybavení ze Spojených států, a to „s podporou a za pomoci americké vlády“. „Tento závazek odráží společnou strategickou prioritu prohloubit transatlantickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu, posílit interoperabilitu NATO a zajistit, aby evropští spojenci byli vybaveni nejmodernějšími a nejspolehlivějšími obrannými technologiemi, které jsou k dispozici,“ stojí v prohlášení.
„Předvídatelnost pro naše společnosti a spotřebitele. Stabilita v největším obchodním partnerství na světě. A dlouhodobá jistota pro evropská pracovní místa a hospodářský růst. Tato obchodní dohoda mezi EU a USA je přínosem pro naše občany a společnosti a posiluje transatlantické vztahy,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na síti X.
AI, kyberbezpečnost nebo ochrana technologií
Dohoda zahrnuje i spolupráci v oblastech jako umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo ochrana technologií. Spojené státy a Evropská unie se v posledních letech potýkají s konkurencí Číny, s čímž se pojí obavy z krádeží technologií. Obě strany se zavázaly ke snižování takzvaných netarifních překážek a ke vzájemnému uznávání standardů v různých průmyslových odvětvích.
Naopak součástí dohody zatím nejsou výjimky pro vína a lihoviny, sdělil Šefčovič s tím, že ale Unie téma nepovažuje zdaleka za uzavřená. „Mohu vám však říci, že Evropská komise se jasně zavázala, že tuto otázku předloží k projednání,“ sdělil komisař agentuře Reuters. EU se naopak zavázala prodloužit stávající nařízení, které odstraňuje cla na čerstvé a mražené humry z USA. Tato dohoda dojednaná za Trumpova prvního období v roce 2020 totiž vyprší 31. července.
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Komise oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání.