Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení jeho války na Ukrajině. S odkazem na diplomatické zdroje to píše agentura AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu americký prezident považuje za zdroje financování ruské války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.
Trump vyzval EU k tlaku na Rusko skrze vyšší cla na Indii a Čínu, píší média
Podle zdroje agentury AFP se Trump připojil na dálku k jednání amerických a unijních úředníků ohledně dalších sankcí na Rusko. Trump vyzval EU, aby na zboží z Indie a Číny zavedla cla ve výši padesát až sto procent. Spojené státy by udělaly podobný krok, pokud Brusel dá najevo, že zavedení cel schválí, uvedl podle AFP šéf Bílého domu.
Nejmenovaný americký diplomatický činitel řekl agentuře AFP, že Spojené státy vidí v Číně a Indii „zdroj financování ruské válečné mašiny“. „Pokud nenarušíme zdroj financování, tak nemůžeme zastavit válku,“ řekl činitel.
Podobně se podle agentury AFP vyjádřil i americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj by dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, vedla k zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo (ruského vládce Vladimira) Putina zasednout k jednacímu stolu,“ uvedl Bessent.
Na konci srpna začalo platit nové clo ve výši padesát procent, které Trumpova administrativa uvalila na Indii právě z důvodu, že asijská země odebírá ruskou ropu a obchoduje s ní. Trump však ve středu uvedl, že jeho vláda nadále jedná s Indií o odstranění překážek ve vzájemném obchodě. Mezi tyto překážky lze počítat i nedávno zavedená cla.
Indie od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.