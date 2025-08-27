Začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, sazba činí až 50 procent

Ve středu ráno SELČ začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Agentury to označují jako trest za pokračující nákup ruské ropy. Indická vláda už na počátku srpna označila postup Spojených států za nespravedlivý a nerozumný.
Americký prezident Donald Trump 6. srpna vydal nařízení uvalující dodatečné 25procentní clo na dovoz indického zboží. Reaguje tak podle Bílého domu na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Platnost zvýšených cel Trump tehdy odložil o 21 dnů, tato lhůta nyní uplynula.
Indie podle Trumpa nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Indie od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.
Analytici varují, že vysoká americká cla by mohla vážně narušit indický export do USA. Mezi klíčové indické vývozní artikly patří například textil, obuv či šperky.